محمد عدوية يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد

يستعد المطرب محمد عدوية لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى.

ألبوم محمد عدوية

وانتهى عدوية من تسجيل عدد من الأغاني، ضمن الألبوم الذي يتنوع ما بين الدرامي والرومانسي.

يشار إلى أن محمد عدوية شارك في موسم رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني وألحان إسلام رفعت وتوزيع الوايلي، وأعرب محمد عدوية عن حماسه لتلك التجربة.

يذكر أن آخر حفلات محمد عدوية كانت في بورتو المنيا، وقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

