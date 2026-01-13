موقف يورجن كلوب من خلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تطور مفاجئ في مستقبل المدرب الألماني يورجن كلوب، مؤكدة أنه أبدى إعجابًا كبيرًا بمشروع نادي ريال مدريد الإسباني، فاتحًا الباب أمام عودة محتملة لمقاعد البدلاء عبر بوابة "سانتياغو برنابيو".

موقف كلوب من تدريب ريال مدريد

وأفادت الأنباء أن كلوب، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس كرة القدم في مجموعة "ريد بول"، قد وضع ريال مدريد كاستثناء وحيد لإنهاء استراحته التدريبية. وأكدت المصادر أن المدرب الألماني سيدرس بجدية تامة تولي قيادة الفريق في الصيف المقبل في حال وجود تواصل رسمي من إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز.

يُذكر أن اسم كلوب ارتبط مرارًا بالنادي الملكي في سنوات سابقة، إلا أن رغبة المدرب الألماني الحالية في دراسة العرض "بجدية" تعكس تحولًا جذريًا قد يغير خريطة المدربين في أوروبا الموسم القادم

زين الدين زيدان ويورجن كلوب مرشحان لتدريب ريال مدريد في نهاية الموسم

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بسوق الانتقالات، فإن ريال مدريد وضع أربيلوا كخيار بديل لألونسو منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح رومانو، أن زيارة الفرنسي زين الدين زيدان الأخيرة للبرنابيو، لم يكن الغرض منها العودة لقيادة ريال مدريد، وإنما لعلاقته المميزة بالرئيس فلورنتينو بيريز ومسؤولي ريال مدريد.

وأكد رومانو، أن ريال مدريد لم يتوصل إلى أي اتفاق مسبق مع أي مدرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد، على الرغم من وجود أكثر من اسم غير مرتبط بعقد ويقدرهم بيريز بشدة.

ولفت رومانو، إلى أن زيدان هو المدرب المفضل لبيريز لكن لديه بالفعل اتفاقًا شفهيًا مع المنتخب الفرنسي، على قيادة الفريق عقب مونديال 2026.

ومن المتوقع أن ينتظر ريال مدريد لما بعد كأس العالم لمعرفة مستقبل زيدان.

وأشار رومانو كذلك، إلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، ومدير نشاط كرة القدم الحالي بشركة ريد بول.

وأكد رومانو، أن كلوب يحظى بتقدير كبير داخل ريال مدريد، خاصةً من قبل أشخاص مثل فلورنتينو بيريز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بعد.

