نجوم منتخب مصر تسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا

فرض نجوم المنتخب المصري هيمنتهم المطلقة على التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد الأداء البطولي الذي قدموه في الموقعة الحاسمة أمام "أفيال" كوت ديفوار، والتي انتهت بتأهل الفراعنة للمربع الذهبي لمواجهة السنغال.

​سيطرة مصرية خماسية

​كشف موقع "SofaScore" العالمي، المتخصص في إحصائيات وتقييمات كرة القدم، عن التشكيل الأفضل لهذا الدور، والذي شهد تواجد 5 لاعبين من منتخب مصر، ليكون "الفراعنة" الأكثر تمثيلًا في القائمة مقارنة ببقية المنتخبات المتأهلة.

​وجاء تقييم خماسي منتخب مصر في التشكيل المثالي كالتالي:

​عمر مرموش (7.9): واصل تألقه اللافت كأحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية.

​إمام عاشور (7.9): حجر زاوية في خط الوسط بفضل تحركاته ومساهماته الدفاعية والهجومية.

​رامي ربيعة (7.9): قائد حقيقي في الخط الخلفي، استحق مكانه بفضل تدخلاته الحاسمة.

​محمد صلاح (7.7): كالعادة، يثبت قيمته الكبيرة وتأثيره المباشر في قيادة الهجوم.

​حمدي فتحي (7.6): "رئة" المنتخب التي لا تهدأ، وكان السد المنيع أمام هجمات المنافس.

​تشكيل "سوفا سكور" لربع النهائي

​لم يقتصر التشكيل على المصريين فقط، بل ضم أسماءً بارزة أخرى ساهمت في وصول منتخباتها لنصف النهائي، ومن أبرزهم:

​المغرب: عبد الصمد الزلزولي وآدم ماسينا.

​نيجيريا: فيكتور أوسيمين، برونو أونيمايتشي، وبرايت أوسايي صامويل.

​مالي: الحارس دجيجي ديارا (صاحب التقييم الأعلى 8.5 رغم الخروج).

​​وبهذه المعنويات المرتفعة وهذا التفوق الرقمي، تستعد البعثة المصرية للتوجه إلى مدينة طنجة لخوض مباراة نصف النهائي المرتقبة أمام منتخب السنغال مساء الأربعاء المقبل، في لقاء يتجدد فيه الصراع القاري بين القوى العظمى في أفريقيا.

