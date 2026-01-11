الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحذير من العميد لـ 6 لاعبين قبل مواجهة السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

يواجه المنتخب المصري تحديًا مضاعفًا عندما يصطدم بنظيره السنغالي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية؛ فإلى جانب القوة الفنية لـ "أسود التيرانجا"، يدخل الفراعنة المباراة وهم يطاردون شبح الغيابات التي قد تضرب صفوفهم في المباراة النهائية حال التأهل.

​اختبار الانضباط تحت مقصلة "الكاف"

​وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن أي لاعب يتلقى بطاقتين صفراوين خلال الأدوار الإقصائية يُوقف تلقائيًا مباراة واحدة، وهذا ما يضع الجهاز الفني لـ المنتخب المصري أمام اختبار "فني وانضباطي" شديد التعقيد، حيث سيتعين على العناصر الأساسية اللعب بحذر شديد لتجنب الإيقاف.


​قائمة المهددين بالغياب عن نهائي كأس أمم أفريقيا 

​يدخل ستة لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيل الفراعنة للقاء وهم يحملون بطاقة صفراء واحدة، مما يعني أن الحصول على إنذار جديد أمام السنغال سيحرمهم رسميًا من خوض المباراة النهائية حال التأهل.


​الأسماء المهددة بالغياب تضم كلًا من:
محمد الشناوي 
​رامي ربيعة 
​حسام عبد المجيد 
​أحمد فتوح 
​حمدي فتحي
مروان عطية

​يمثل هؤلاء اللاعبون العمود الفقري للمنتخب في مختلف الخطوط، وخاصة الخط الدفاعي ووسط الملعب المدافع. 

وأفادت مصادر مقربة من المعسكر أن الجهاز الفني شدد على ضرورة  استخدام "الذكاء في التدخلات" وتجنب الاعتراضات على قرارات التحكيم لضمان تواجد القوة الضاربة في حال عبور موقعة السنغال بنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الامم الافريقية أمم إفريقيا رامي ربيعة كأس أمم أفريقيا نصف نهائي كاس الامم الافريقية نهائي كأس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

أمم أفريقيا، مشوار منتخب السنغال قبل مواجهة مصر في قبل النهائي

اليوم، ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

بقينا تلت أرباع محترف، محمد صلاح يذكر حسام حسن بتصريحه بعد الفوز على كوت ديفوار (فيديو)

رغم الصعود لنصف النهائي، رقم قياسي سلبي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

وزير الأوقاف: علينا تقديم خطاب مستنير يتجاوز الشعب المصري ويمتد إلى العالم أجمع

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية