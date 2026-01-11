تحذير من العميد لـ 6 لاعبين قبل مواجهة السنغال

18 حجم الخط

يواجه المنتخب المصري تحديًا مضاعفًا عندما يصطدم بنظيره السنغالي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية؛ فإلى جانب القوة الفنية لـ "أسود التيرانجا"، يدخل الفراعنة المباراة وهم يطاردون شبح الغيابات التي قد تضرب صفوفهم في المباراة النهائية حال التأهل.

​اختبار الانضباط تحت مقصلة "الكاف"

​وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن أي لاعب يتلقى بطاقتين صفراوين خلال الأدوار الإقصائية يُوقف تلقائيًا مباراة واحدة، وهذا ما يضع الجهاز الفني لـ المنتخب المصري أمام اختبار "فني وانضباطي" شديد التعقيد، حيث سيتعين على العناصر الأساسية اللعب بحذر شديد لتجنب الإيقاف.



​قائمة المهددين بالغياب عن نهائي كأس أمم أفريقيا

​يدخل ستة لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيل الفراعنة للقاء وهم يحملون بطاقة صفراء واحدة، مما يعني أن الحصول على إنذار جديد أمام السنغال سيحرمهم رسميًا من خوض المباراة النهائية حال التأهل.



​الأسماء المهددة بالغياب تضم كلًا من:

​محمد الشناوي

​رامي ربيعة

​حسام عبد المجيد

​أحمد فتوح

​حمدي فتحي

​مروان عطية

​يمثل هؤلاء اللاعبون العمود الفقري للمنتخب في مختلف الخطوط، وخاصة الخط الدفاعي ووسط الملعب المدافع.

وأفادت مصادر مقربة من المعسكر أن الجهاز الفني شدد على ضرورة استخدام "الذكاء في التدخلات" وتجنب الاعتراضات على قرارات التحكيم لضمان تواجد القوة الضاربة في حال عبور موقعة السنغال بنجاح.

