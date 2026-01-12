الإثنين 12 يناير 2026
ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إقالة تشابي ألونسو المدير الفني رسميا من تدريب الفريق، بعد خسارته السوبر الإسباني بالخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت بجدة.

وكان ريال مدريد خسر من برشلونة، بالأمس، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2026 بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية.

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، في خلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل لتولي تدريب البرازيل.

 

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه، أنه بالاتفاق المتبادل مع تشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترة توليه قيادة الفريق الأول.

وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي، مشددا على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته.

وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة، كما يحتل المرتبة السابعة بين 36 فريقا في دوري أبطال أوروبا بعدما جمع 12 نقطة من أصل 18 ممكنة هذا الموسم.

وحصد برشلونة، لقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بالسعودية.

 

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر

افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 36 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعد مهارة رائعة من النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وعاد فريق برشلونة للتقدم عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول عاد ريال مدريد وسجل هدف التعادل عن طريق جونزالو جارسيا، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل 2-2.


وفي الشوط الثاني عاد رافينيا وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

