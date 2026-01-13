مفاجأة البطولة، المصرية للاتصالات يواصل صحوته ويطيح بفاركو من كأس مصر

18 حجم الخط

واصل فريق المصرية للاتصالات مفاجأته بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليصعد لدور ربع النهائي.

وجاء هدف المصرية للاتصالات الأول من خطأ دفاعي لفريق فاركو لعدم تغطية العرضية من لاعبي المصرية لتصل لأحمد عيد يضعها في المرمى في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل نوانا أوكيتشوكو الهدف الثاني للاتصالات قبل أن يقلص الفارق كريم الطيب لفاركو ولكن نجح الاتصالات في الحفاظ على تقدمه ويخطف بطاقة الصعود.

وصعد المصرية للاتصالات لدور الـ16 بكأس مصر على حساب النادي الأهلي، بعدما تغلب عليه في دور الـ32 بنتيجة 2-1 ليواصل مشواره لربع النهائي.

طاقم حكام فاركو والاتصالات

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباراة المصرية للاتصالات أمام فاركو في ثمن نهائي النسخة رقم 94 لكأس مصر.

ويتكون الطاقم من: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، وعماد العقاد وعماد فرج (مساعدين)، ومحمد ممدوح (حكمًا رابعًا)، والدولي وائل فرحان وعماد الشامي (تقنية الفيديو).

المصرية للاتصالات الفريق الوحيد بدوري المحترفين المتعاقد مع مدير فني محترف، وهو النيجيري أليو زوبيرو، المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا للشباب.

وتولى جمعة مشهور القيادة الفنية لنادي «وي»، بداية الموسم، ثم رحل عن تدريب الفريق، بعد نهاية الجولة الخامسة بالدوري، ليتولى أحمد نبيل مانجا المهمة الفنية بصفة مؤقتة، قبل أن يتم التعاقد مع مدرب منتخب نيجيريا للشباب.

ونجح زوبيرو في قيادة منتخب نيجيريا للتأهل لكأس العالم للشباب 2025، بعد احتلال المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر، قبل أن يقود «النسور الخضر» للوصول إلى دور الـ 16 في المونديال والخروج أمام الأرجنتين.

وسبق للمدرب النيجيري قيادة أندية ويكي توريستس، جومبي يونايتد وكانيمي واريورز، ويطمح لتكرار نجاحاته في تجربته الجديدة مع نادي المصرية للاتصالات الذي ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

