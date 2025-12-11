الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورجن كلوب يتخذ خطوة لتدريب ريال مدريد

كلوب
كلوب
18 حجم الخط

اتخذ المدرب الألماني يورجن كلوب خطوة مهمة بشأن إمكانية عودته إلى مجال التدريب وقيادة ريال مدريد الإسباني حال إقالة المدرب الحالي تشابي ألونسو.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مريرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، مساء أمس الأربعاء، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحيط الشكوك حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو وإمكانية رحيله عن منصبه في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ريال مدريد أمامه عدة خيارات لتولي تدريب الفريق حال صدور قرار بإقالة تشابي ألونسو.

خطوة كلوب لتدريب ريال مدريد

وأوضحت أن كلوب، صاحب الـ58 عاما، يشغل حاليا منصب رئيس إدارة كرة القدم العالمية في "رد بول"، ويشرف على الأمور الخاصة ببعض الأندية تحت رعاية الشركة، مثل لايبزيج الألماني، وسالزبورج النمساوي، ونيويورك رد بولز الأمريكي.

وأكدت أن كلوب توصل لاتفاق مع الشركة للرحيل عن منصبه حال تلقيه عرضا من ريال مدريد، كما أن الريال لن يضطر إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لاستقدامه بعد اتفاق المدرب الألماني على الرحيل حال وصول عرض رسمي من الميرنجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوجن كلوب كلوب تشابي ألونسو ريال مدريد ريال مدريد الاسباني

مواد متعلقة

سباق إنجليزي للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يخطف فوزا هاما أمام ريال مدريد

خلفا لألونسو، كلوب يسهل مهمته لتدريب ريال مدريد

هذه مشكلته الوحيدة، كلوب يعلق على أزمة محمد صلاح في ليفربول

الأكثر قراءة

كأس العرب، المغرب وسوريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول من ربع النهائي

بهدف أزارو، منتخب المغرب يفوز على سوريا ويصعد لنصف نهائي كأس العرب

بعد وفاة المرشح أحمد جعفر، مصير جولة الإعادة بدائرة حدائق القبة

وفاة أحمد جعفر مرشح مجلس النواب بدائرة حدائق القبة

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

تشكيل منتخب السعودية لمباراة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الملغاة في المرحلة الأولى بأسيوط وسوهاج (فيديو)

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

هل يمكن السحب من بطاقات ماستر كارد الخصم الفوري خارج مصر؟

آخر تطورات سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الحسد في الشخص والمنزل، وهذه طريقة العلاج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج وتحسن الأحوال

مفتي الجمهورية يوضح حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads