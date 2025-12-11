يورجن كلوب يتخذ خطوة لتدريب ريال مدريد

18 حجم الخط

اتخذ المدرب الألماني يورجن كلوب خطوة مهمة بشأن إمكانية عودته إلى مجال التدريب وقيادة ريال مدريد الإسباني حال إقالة المدرب الحالي تشابي ألونسو.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مريرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-2، مساء أمس الأربعاء، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحيط الشكوك حول مستقبل المدرب تشابي ألونسو وإمكانية رحيله عن منصبه في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ريال مدريد أمامه عدة خيارات لتولي تدريب الفريق حال صدور قرار بإقالة تشابي ألونسو.

خطوة كلوب لتدريب ريال مدريد

وأوضحت أن كلوب، صاحب الـ58 عاما، يشغل حاليا منصب رئيس إدارة كرة القدم العالمية في "رد بول"، ويشرف على الأمور الخاصة ببعض الأندية تحت رعاية الشركة، مثل لايبزيج الألماني، وسالزبورج النمساوي، ونيويورك رد بولز الأمريكي.

وأكدت أن كلوب توصل لاتفاق مع الشركة للرحيل عن منصبه حال تلقيه عرضا من ريال مدريد، كما أن الريال لن يضطر إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لاستقدامه بعد اتفاق المدرب الألماني على الرحيل حال وصول عرض رسمي من الميرنجي.

