منتخب مصر يسافر غدا إلى طنجة قبل مواجهة السنغال

تغادر بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مدينة أغادير المغربية صباح غدٍ الإثنين، متوجهة إلى مدينة طنجة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

​ترتيبات السفر والاستعداد

​ومن المقرر أن ينهي منتخب مصر تدريباته الاستشفائية في أغادير قبل الانتقال إلى طنجة، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الرئيسي على ملعب "ابن بطوطة" الذي سيحتضن اللقاء.

وتأتي هذه الخطوة لفرض حالة من التركيز التام وتعود اللاعبين على أجواء المدينة الشمالية قبل الموقعة الفاصلة.

​تفاصيل المباراة المرتقبة

​يدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء حامل اللقب، كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 في ربع النهائي. وسيكون جدول الفراعنة في طنجة كالتالي:



موعد السفر: غدًا الإثنين صباحًا.

مكان المباراة: ملعب "ابن بطوطة" (طنجة الكبير).

توقيت المباراة: الأربعاء 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



وتعد ​هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها المنتخب المصري مدينة أغادير منذ بداية البطولة، حيث خاض جميع مبارياته السابقة على ستاد "أدرار".

