رسميا، ألفارو أربيلو مديرا فنيا جديدا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، عن هوية خليفة تشابي ألونسو في تدريب الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يعلن رحيل تشابي ألونسو

وكان ريال مدريد أعلن عن رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الفريق بالاتفاق بالتراضي، بعد الهزيمة أمام برشلونة الإسباني 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي أقيم أمس الأحد، في ملعب الإنماء بجدة.

ألفارو أربيلوا مدربا جديدا لفريق ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد، عبر موقعه الإلكتروني، عن أن ألفارو أربيلوا تم تعيينه كمدير فني جديد للفريق خلفًا للمدرب تشابي ألونسو.

مسيرة ألفارو أربيلو لاعبا ومدربا

وكان أربيلوا يشغل منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد كاستيا "الرديف" منذ يونيو 2025، وقد أمضى مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2020.

وقاد أربيلوا فريق "إنفانتيل أ" في ريال مدريد في موسم 2020/ 2021، وفاز معه بلقب الدوري، ثم فريق “كاديتي أ” في موسم 2021/ 2022، وفريق “يوفينيل أ” من عام 2022 إلى عام 2025 محققًا معهم الثلاثية في موسم 2022/ 2023 "الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا"، وفاز بلقب الدوري في موسم 2024/ 2025.

وارتدى أربيلوا قميص نادي ريال مدريد كلاعب بين عامي 2009 و2016، وخاض 238 مباراة رسمية، وخلال تلك الفترة، فاز بثمانية ألقاب “لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني”.

إنجازات ألفارو أربيلوا مع منتخب إسبانيا كلاعبا

مع المنتخب الإسباني، كان ألفارو أربيلوا جزءًا من حقبة تاريخية، حيث فاز بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وبطولتين لكأس أمم أوروبا "2008 و2012"، وقد شارك في 56 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

