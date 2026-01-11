الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد وصوله لنصف نهائي أمم أفريقيا، موعد عودة محمد صلاح إلى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

تأكد بشكل رسمي غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول في مواجهته المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها يوم 17 يناير، وذلك بعد نجاح "الفراعنة" في حجز مقعد بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

​صلاح يواصل الغياب عن ليفربول

​وفرض الجدول الزمني للبطولة الأفريقية غياب صلاح عن "الريدز"؛ ففي حال تعثر المنتخب المصري أمام السنغال، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس يوم لقاء بيرنلي (17 يناير). 

أما في حال التأهل للنهائي الحلم، فستقام المباراة الختامية يوم الأحد 18 يناير، مما يجعل مشاركته مع ليفربول مستحيلة في كلتا الحالتين.

​العودة الأوروبية تحت مجهر الاحتفالات

​وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن المدرب الهولندي آرني سلوت يعول على استعادة خدمات صلاح في المواجهة المرتقبة ضد أوليمبيك مارسيليا بدوري أبطال أوروبا يوم 21 يناير.

​ومع ذلك، أكدت التقارير أن هذه المشاركة تظل "محل شك"، إذ إنه في حال تتويج مصر باللقب الغائب منذ عام 2010، فمن المتوقع أن ينضم صلاح للاحتفالات الكبرى في القاهرة، مما قد يؤخر وصوله إلى إنجلترا لبضعة أيام إضافية.

​الموعد المؤكد للظهور بقميص الريدز

​وبعيدًا عن الحسابات المعقدة للمباراة الأوروبية، بات من المؤكد أن يكون قائد الفراعنة جاهزًا لقيادة هجوم ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 24 يناير المقبل، حيث سيكون قد انتهى من مهامه الدولية واحتفالاته القارية بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آرني سلوت الدوري الإنجليزي الممتاز المدرب الهولندي آرني سلوت المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح بيرنلي كاس الأمم الإفريقية محمد صلاح نهائي كأس الأمم الإفريقية نهائى أمم أفريقيا نصف نهائي كاس الامم الافريقية

مواد متعلقة

تحذير من العميد لـ 6 لاعبين قبل مواجهة السنغال

قبل صدام المربع الذهبي، محمد صلاح يتفوق على ساديو ماني بأمم أفريقيا

بقينا تلت أرباع محترف، محمد صلاح يذكر حسام حسن بتصريحه بعد الفوز على كوت ديفوار (فيديو)

رغم الصعود لنصف النهائي، رقم قياسي سلبي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية