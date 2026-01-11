بعد وصوله لنصف نهائي أمم أفريقيا، موعد عودة محمد صلاح إلى ليفربول

18 حجم الخط

تأكد بشكل رسمي غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول في مواجهته المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها يوم 17 يناير، وذلك بعد نجاح "الفراعنة" في حجز مقعد بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

​صلاح يواصل الغياب عن ليفربول

​وفرض الجدول الزمني للبطولة الأفريقية غياب صلاح عن "الريدز"؛ ففي حال تعثر المنتخب المصري أمام السنغال، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس يوم لقاء بيرنلي (17 يناير).

أما في حال التأهل للنهائي الحلم، فستقام المباراة الختامية يوم الأحد 18 يناير، مما يجعل مشاركته مع ليفربول مستحيلة في كلتا الحالتين.

​العودة الأوروبية تحت مجهر الاحتفالات

​وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن المدرب الهولندي آرني سلوت يعول على استعادة خدمات صلاح في المواجهة المرتقبة ضد أوليمبيك مارسيليا بدوري أبطال أوروبا يوم 21 يناير.

​ومع ذلك، أكدت التقارير أن هذه المشاركة تظل "محل شك"، إذ إنه في حال تتويج مصر باللقب الغائب منذ عام 2010، فمن المتوقع أن ينضم صلاح للاحتفالات الكبرى في القاهرة، مما قد يؤخر وصوله إلى إنجلترا لبضعة أيام إضافية.

​الموعد المؤكد للظهور بقميص الريدز

​وبعيدًا عن الحسابات المعقدة للمباراة الأوروبية، بات من المؤكد أن يكون قائد الفراعنة جاهزًا لقيادة هجوم ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 24 يناير المقبل، حيث سيكون قد انتهى من مهامه الدولية واحتفالاته القارية بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.