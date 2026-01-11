الأحد 11 يناير 2026
رياضة

رقم قياسي لمصر ونيجيريا في المربع الذهبي لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تأهله إلى المربع الذهبي للنسخة الحالية، ليصبح الفريق الأكثر وصولًا إلى هذا الدور في تاريخ البطولة.

رقم قياسي لمصر ونيجيريا 


ويمثل هذا التأهل الظهور رقم 17 للمنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا، معززًا رقمه القياسي، ومتساويًا مع منتخب نيجيريا، الذي بلغ بدوره دور الأربعة عقب فوزه على منتخب الجزائر في النسخة نفسها.

وبهذا الإنجاز، يواصل الفراعنة تصدرهم قائمة المنتخبات الأكثر حضورًا في مراحل الحسم، إذ سبق لمصر التتويج باللقب 7 مرات، وحلت وصيفًا 3 مرات، كما جاءت في المركزين الثالث والرابع 3 مرات لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، سجل المنتخب النيجيري 17 ظهورًا في نصف النهائي أيضًا، تُوج خلالها باللقب 3 مرات، وحل وصيفًا 5 مرات، ونال المركز الثالث 8 مرات، دون أي ظهور سابق في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في نصف النهائي نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة تُعد قمة أفريقية مبكرة ضمن منافسات النسخة الحالية.

ويُذكر أن آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب أمم أفريقيا يعود إلى عام 2010، بينما كان آخر ألقاب المنتخب النيجيري في عام 2013.

