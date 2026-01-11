رقم قياسي لمصر ونيجيريا في المربع الذهبي لأمم أفريقيا

18 حجم الخط

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تأهله إلى المربع الذهبي للنسخة الحالية، ليصبح الفريق الأكثر وصولًا إلى هذا الدور في تاريخ البطولة.

رقم قياسي لمصر ونيجيريا



ويمثل هذا التأهل الظهور رقم 17 للمنتخب المصري في نصف نهائي أمم أفريقيا، معززًا رقمه القياسي، ومتساويًا مع منتخب نيجيريا، الذي بلغ بدوره دور الأربعة عقب فوزه على منتخب الجزائر في النسخة نفسها.

وبهذا الإنجاز، يواصل الفراعنة تصدرهم قائمة المنتخبات الأكثر حضورًا في مراحل الحسم، إذ سبق لمصر التتويج باللقب 7 مرات، وحلت وصيفًا 3 مرات، كما جاءت في المركزين الثالث والرابع 3 مرات لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، سجل المنتخب النيجيري 17 ظهورًا في نصف النهائي أيضًا، تُوج خلالها باللقب 3 مرات، وحل وصيفًا 5 مرات، ونال المركز الثالث 8 مرات، دون أي ظهور سابق في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في نصف النهائي نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة تُعد قمة أفريقية مبكرة ضمن منافسات النسخة الحالية.

ويُذكر أن آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب أمم أفريقيا يعود إلى عام 2010، بينما كان آخر ألقاب المنتخب النيجيري في عام 2013.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.