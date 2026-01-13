مطالب بمجلس الشيوخ لتفعيل دور قصور الثقافة

18 حجم الخط

ناقش اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، سياسة وزارة الثقافة وخطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور أحمد هنو.

الاهتمام بأنشطة وزارة الثقافة

وخلال الاجتماع طالب النائب أحمد سيد أحمد، أمين سر لجنة السياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، وزير الثقافة بالاهتمام بقصور الثقافة ومناقشة خطة عمل الوزارة.

التركيز على تطوير قصور الثقافة

وأكد على ضرورة التركيز بشكل خاص على قصور ثقافة محافظة قنا، لما لها من دور مهم في نشر الوعي الثقافي وخدمة المجتمع.

قصور الثقافة تمثل ركيزة أساسية في دعم الإبداع

وقال: إن قصور الثقافة تمثل ركيزة أساسية في دعم الإبداع واكتشاف المواهب، مشددًا على ضرورة تطويرها وتفعيل دورها، خاصة في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية ووصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين.

مناقشة النهوض بقصور الثقافة

وخلال الاجتماع طالب النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بتطوير قصور الثقافة ودعم أنشطتها، خاصة في محافظة سوهاج، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي واكتشاف المواهب وخدمة المجتمع.

وتقدم خلال الاجتماع بعدة مقترحات، في مقدمتها إنشاء مراكز متخصصة داخل محافظة سوهاج لاكتشاف المواهب وتنميتها ووضعها على الطريق الصحيح، مع التنسيق مع عدد من المتخصصين، تمهيدًا لبدء هذا المشروع، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

مشاركة القطاع الخاص لدعم قصور الثقافة

وفي ذات السياق، أكد النائب أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم وزارة الثقافة، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها، وتوفير فرص عمل، وتنمية مختلف القطاعات الثقافية، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص باتت ضرورة لدعم واستدامة الأنشطة الثقافية.

تخفيض الضرائب على الأنشطة الثقافية

واقترح عضو مجلس الشيوخ إعداد تشريع يهدف إلى تخفيض الضرائب العامة المفروضة على الأنشطة الثقافية، ودعمها ماليًا، لافتًا إلى أن الأعباء الضريبية الحالية تمثل عائقًا أمام أنشطة المسرح والسينما وغيرها من الفنون الثقافية.

تنظيم معرض للكتاب في سوهاج

وطالب النائب، بضرورة تنظيم معرض للكتاب بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن الثقافة المطبوعة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في رفع الوعي وبناء الإنسان، بعيدًا عن التأثيرات السلبية لبعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وزير الثقافة يعلن الاهتمام بالقطاع في سوهاج

ومن جانبه، أكد وزير الثقافة تعاونه الكامل مع النائب فيما يخص ملف الثقافة بمحافظة سوهاج، مشددًا على اهتمام الوزارة بقصور الثقافة والعمل على تطويرها ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد النائب في ختام تصريحاته أن تطوير قصور الثقافة وتفعيل دورها يسهم بشكل مباشر في دعم الإبداع واكتشاف الطاقات الشابة، ويعزز وصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.