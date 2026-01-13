محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويوجه بخطة لإنشاء حمامات عمومية

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بجولة ميدانية لتفقد عدد من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وميادين حي غرب المنصورة

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، مؤكدًا أن الشارع هو المرآة الحقيقية لأداء الأجهزة التنفيذية، وأن الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لعاصمة الدقهلية.

خطة شاملة لإعادة تنظيم وإنشاء الحمامات العمومية

وفي هذا الإطار، وجه اللواء طارق مرزوق بتنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم وإنشاء الحمامات العمومية بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافات المرتفعة، للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة لائقة تواكب احتياجاتهم اليومية، خاصة في أماكن التجمعات والازدحام ومواقع انتظار المواطنين خلال الحصول على الخدمة.

تنفيذ 2 حمام عمومي بشارع المشاية

وأوضح المحافظ أنه تقرر تنفيذ 2 حمام عمومي بشارع المشاية بجوار باركنج المحافظة، بالإضافة إلى 2 حمام عمومي بشارع جيهان لتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات، و2 حمام عمومي بشارع السكة الجديدة، وذلك ضمن الخطة المشار إليها، على أن يتم تنفيذها وفق اشتراطات فنية وحضارية تضمن النظافة المستمرة وسهولة الاستخدام والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الخدمية داخل المدن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية آمنة وصحية للجميع.

استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الأحياء والمراكز

كما شدد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الأحياء والمراكز، لمتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، والتعامل الحاسم مع أي تقصير، مؤكدًا أن المواطن سيظل في صدارة اهتمامات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

