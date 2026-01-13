لليوم الثالث، اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تواصل تلقي طلبات المرشحين

18 حجم الخط

واصلت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، لليوم الثالث على التوالي تلقي طلبات المرشحين على كافة المراكز النقابية الخالية، وحرصت اللجنة بكافة أعضائها على التواجد والإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح ومتابعة أداء الكوادر الإدارية لعدم حدوث أي عقبات تواجه المرشحين وسرعة التسجيل، وذلك بحضور الدكتور المهندس معتز طلبة- رئيس اللجنة



وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن- مقرر اللجنة العليا للانتخابات على عدم قبول أي تحويلات من نقابة إلى أخرى وفق آخر تحديث للبيانات في 31/12/2025.



وأوضح "حسن" أنه لا يعتد بأي طلبات لتحديث البيانات في الوقت الحالي وفق آخر تحديث ببيانات الجمعية العمومية المدرجة لإجراء الانتخابات الرسمية.



يذكر أن إحصائية أول يوم من فتح باب التقدم للترشح على المناصب النقابية الخالية أظهرت تقدم 570 مرشحًا على كافة المراكز النقابية الخالية من بينها 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، فيما شهد اليوم الثاني من فتح باب الترشيح تقدم 28 مرشحًا على كافة المراكز النقابية الخالية وذلك على مستوى كافة اللجان في الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.