أخبار مصر

لليوم الثالث، اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تواصل تلقي طلبات المرشحين

نقابة المهندسين،
نقابة المهندسين، فيتو
 واصلت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين،  لليوم الثالث على التوالي تلقي طلبات المرشحين على كافة المراكز النقابية الخالية، وحرصت اللجنة بكافة أعضائها على التواجد والإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح ومتابعة أداء الكوادر الإدارية لعدم حدوث أي عقبات تواجه المرشحين وسرعة التسجيل، وذلك بحضور الدكتور المهندس معتز طلبة- رئيس اللجنة 


وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن- مقرر اللجنة العليا للانتخابات على عدم قبول أي تحويلات من نقابة إلى أخرى وفق آخر تحديث للبيانات في 31/12/2025.


وأوضح "حسن" أنه لا يعتد بأي طلبات لتحديث البيانات في الوقت الحالي وفق آخر تحديث ببيانات الجمعية العمومية المدرجة لإجراء الانتخابات الرسمية.


يذكر أن إحصائية أول يوم من فتح باب التقدم للترشح على المناصب النقابية الخالية أظهرت تقدم 570 مرشحًا على كافة المراكز النقابية الخالية من بينها 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، فيما شهد اليوم الثاني من فتح باب الترشيح تقدم 28 مرشحًا على كافة المراكز النقابية الخالية وذلك على مستوى كافة اللجان في الجمهورية.

