كسح وسحب مياه الأمطار من شوارع الدقهلية لتسيير الحركة المرورية

تشهد محافظة الدقهلية قيام الجهاز التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة بسحب وكسح تجمعات مياه الأمطار من أماكن التجمع بالشوارع ؛ وصيانة بلوعات صرف مياه الأمطار لسهولة الحركة المرورية أمام المواطنين.

موجة أمطار متقطعة ضربت أرجاء محافظة الدقهلية

 جاء ذلك بعد موجة أمطار متقطعة ضربت أرجاء محافظة الدقهلية، ويتم التعامل مع مياه الأمطار تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس الغير مستقرة والتعامل المباشر مع أي تجمعات للأمطار أولا بأول. 

التواجد الميدانى بين المواطنين لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن الطقس السيئ 

 ووفقا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى بين المواطنين لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن الطقس السيئ والدفع بسيارات الكسح والأطقم الفنية.

وتتم أعمال سحب مياه الأمطار بإشراف رؤساء المدن والمراكز في هذا الشأن.  كما يتم صيانة بلوعات صرف مياه الأمطار لسهولة الحركة المرورية أمام المواطنين، ومتابعة أعمال النظافة.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية  حالة من الطقس السيئ وتقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار بعدة مدن ومراكز المحافظة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20 ٪ تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

تحذير من نشاط الرياح والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  حالة الطقس ونشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

