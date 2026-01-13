وزارة شئون القدس: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

18 حجم الخط

اقتحم منذ قليل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى، بحسب ما أعلنته وزارة شؤون القدس.

270 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس

وفي وقت لاحق؛ اقتحم 270 مستوطنا إسرائيليا، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 270 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بئرين وبركة للمياه

في سياق متصل أقدم مستوطنون، على رعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، وتسببوا في أضرار لعدد من أشجار الزيتون.

وردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بئرين وبركة للمياه تستخدم لأغراض الزراعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

الأمم المتحدة: استشهاد 100 طفل منذ وقف إطلاق النار في غزة

وعلى الجانب الأخر استشهد ما لا يقل عن 100 طفل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة، منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء.

ومن مدينة غزة، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: "استشهد أكثر من 100 طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني استشهاد صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".

قصف جوي وغارات بمسيرات

وأشار إلى أن الأطفال قتلوا في "قصف جوي وغارات بمسيرات بما يشمل الانتحارية منها، وقصف بالدبابات، وبالذخيرة الحية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.