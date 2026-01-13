قضايا الدولة تشارك في زيارة إنسانية لمجمع ومستشفى الباقيات الصالحات

18 حجم الخط

شاركت هيئة قضايا الدولة، في زيارة إنسانية إلى مجمع ومستشفى جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم، وذلك استجابةً لدعوة القاضية أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.

وشهدت الزيارة حضور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى، والمستشارة مشيرة محمد عبد الرسول، ورئيسة المجلس القومي للمرأة القاضية الجليلة أمل عمار، إلى جانب رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشارة رشا محفوظ، ورئيسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية، والمستشارة مي مروان، إضافةً إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من مستشارات هيئة قضايا الدولة، وعدد من مستشارات الجهات والهيئات القضائية المختلفة.

زيارة قضايا الدولة لمستشفى مرضى الزهايمر

واستُهلت فعاليات الزيارة بعقد جلسة نقاشية حوارية تناولت الدور الإنساني لجمعية الباقيات الصالحات، وجهودها في رعاية مرضى الزهايمر وكبار السن، وما تقدمه من خدمات متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه المرأة مريضة الزهايمر وسبل دعمها صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

وشملت الزيارة تفقد مسجد عبلة الكحلاوي، تلاه مستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي، حيث تم الاطلاع على دور الرعاية المخصصة للسيدات من مرضى الزهايمر (دار أمي)، ودور الرجال (دار أبي)، بالإضافة إلى تفقد مبنى المستشفى وأقسام الرعاية والعمليات، ودور الإقامة الخاصة بالمرضى (تحت التجهيز).

وخلال الجولة، أشادت مستشارات الهيئة وجميع الحضور بمستوى الرعاية الصحية والإنسانية المقدمة داخل المجمع والمستشفى، وبما يتمتع به المكان من مظهر حضاري متميز، مما يعكس الجهود المخلصة المبذولة في خدمة المرضى والفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمنت الزيارة تفقد غرفة «قاضيات مصر»، التي تم إنشاؤها من خلال تبرعات مستشارات هيئة قضايا الدولة وجميع قاضيات الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إهداءً لروح الشهيدة/ سهام الأنصاري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية، حيث تم التقاط صورة جماعية تخليدًا لهذه المبادرة الإنسانية الراقية.

واختُتمت فعاليات اليوم بحفل موسيقي أُقيم بمقر الجمعية، في أجواء إنسانية عكست قيم الرحمة والتكافل الاجتماعي، وأكدت على الدور المجتمعي لهيئة قضايا الدولة جنبًا إلى جنب مع دورها القضائي، وحرصها الدائم على دعم المبادرات الإنسانية التي تخدم المجتمع المصري.

وتتوجه هيئة قضايا الدولة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القاضيات المشاركات في هذه المبادرة الإنسانية، مع توجيه شكر خاص إلى مستشارات الهيئة المتبرعات، تقديرًا لعطائهن وجهودهن المخلصة في دعم هذه الرسالة النبيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.