السكريات من الأطعمة المحببة للصغار كثيرا، وهى سبب من سباب عدم إقبال العديد من الأطفال على تناول الطعام، ورغم ذلك العديد من الأمهات لا تمنعها عنهم.

وبعض الأمهات تمنع تقديم السكريات للأطفال بكثرة حتى لا تزيد حركتهم فقط، دون الوعى. بأن مخاطر السكريات على الأطفال تفوق فرط النشاط.

ما هو السكر المضاف

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك خطأ بسيط ترتكبه الأمهات يوميا دون وعى منها، ولكن للأسف تأثيره كبير على صحة الصغار، وهو تقديم السكر المضاف للأطفال، والسكر المضاف هو أي سكر يضاف للطعام أو الشراب أثناء التحضير، مثل السكر الأبيض، أو العسل، أو شراب الذرة، أو الجلوكوز والفركتوز، وهو غير السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة واللبن.

احذري من تقديم السكريات بكثرة لطفلك

وأضاف شبيب، أنه قبل سن سنتين، ممنوع تماما تقديم أي طعام أو شراب يحتوى على سكر مضاف، وبعد سنتين المسموح كمية قليلة جدا، لا تزيد عن 6 ملاعق صغيرة في اليوم.

أخطر مصادر السكر

وتابع، أن من أخطر مصادر للسكر:-

العصائر

المشروبات المحلاة

اللبن المحلي بالسكر المضاف

ما هو السكر الخفى

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى الأطفال، أن هناك سكر خفي موجود في أكلات يقبل عليها العديد من الأطفال، مثل الكورن فليكس، والزبادي بالفاكهة، والكاتشب والصوصات، والبسكويت والسناكس.

مخاطر السكر على الأطفال

وأضاف استشارى الأطفال، أن السكر المضاف سبب رئيسي لتسوس الأسنان، ويزيد خطر السمنة على المدى الطويل، كما أنه يمكن أن يكون سبب فى إصابة الطفل بالأمراض المزمنة مبكرا مثل مرض السكر وغيره، لذا يجب الحذر من تقديمه للصغار.

