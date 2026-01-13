الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري من تقديم السكريات بكثرة لطفلك

السكريات
السكريات
18 حجم الخط

السكريات من الأطعمة المحببة للصغار كثيرا، وهى سبب من سباب عدم إقبال العديد من الأطفال على تناول الطعام، ورغم ذلك العديد من الأمهات لا تمنعها عنهم.

وبعض الأمهات تمنع تقديم السكريات للأطفال بكثرة حتى لا تزيد حركتهم فقط، دون الوعى. بأن مخاطر السكريات على الأطفال تفوق فرط النشاط.

ما هو السكر المضاف 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك خطأ بسيط ترتكبه الأمهات يوميا دون وعى منها، ولكن للأسف تأثيره كبير على صحة الصغار، وهو تقديم السكر المضاف للأطفال، والسكر المضاف هو أي سكر يضاف للطعام أو الشراب أثناء التحضير، مثل السكر الأبيض، أو العسل، أو شراب الذرة، أو الجلوكوز والفركتوز، وهو غير السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة واللبن.

 

احذري من تقديم السكريات بكثرة لطفلك 
احذري من تقديم السكريات بكثرة لطفلك 

وأضاف شبيب، أنه قبل سن سنتين، ممنوع تماما تقديم أي طعام أو شراب يحتوى على سكر مضاف، وبعد سنتين المسموح كمية قليلة جدا، لا تزيد عن 6 ملاعق صغيرة في اليوم.

أخطر مصادر السكر 

وتابع، أن من أخطر مصادر للسكر:-

  • العصائر
  • المشروبات المحلاة
  • اللبن المحلي بالسكر المضاف

ما هو السكر الخفى 

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى الأطفال، أن هناك سكر خفي موجود في أكلات يقبل عليها العديد من الأطفال، مثل الكورن فليكس، والزبادي بالفاكهة، والكاتشب والصوصات، والبسكويت والسناكس.

 

txt

فسيولوجية أم نفسية، معهد التغذية يكشف سر الإقبال على تناول السكريات ويقدم روشتة للعلاج

txt

مخاطر الإفراط فى تناول السكريات

 

مخاطر السكر على الأطفال 

وأضاف استشارى الأطفال، أن السكر المضاف سبب رئيسي لتسوس الأسنان، ويزيد خطر السمنة على المدى الطويل، كما أنه يمكن أن يكون سبب فى إصابة الطفل بالأمراض المزمنة مبكرا مثل مرض السكر وغيره، لذا يجب الحذر من تقديمه للصغار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكريات احذري من تقديم السكريات بكثرة لطفلك مخاطر السكريات الأطفال صحة الصحة الدكتور محمد صلاح شبيب

مواد متعلقة

أكلات تزيد وزن طفلك الرضيع بعد 6 شهور

فيتامين د مهم للحفاظ على مناعة طفلك في الشتاء

6 مكملات غذائية مهمة لصحة طفلك، اكتشفيها

أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لرفع مناعة طفلك

ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المصرية للاتصالات يواصل مفاجآته ويتقدم على فاركو بهدف بالشوط الأول بكأس مصر

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

المزيد
الجريدة الرسمية