أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وطرق التخلص منها

أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكريات، من المشاكل التي تواجه الكثيرين، وهذا الشعور يمكن أن يؤثر على الصحة بشكل سلبي إذا لم يتم التحكم فيه.



ويرتبط الإفراط في تناول السكريات بزيادة الوزن، وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكريات



وأكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية أن أسباب الرغبة الشديدة في تناول السكريات، عديدة، والتي تستعرضها فى السطور التالية:

أسباب الإكثار من السكريات





1. تقلبات مستوى السكر في الدم: عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، قد يشعر الشخص برغبة قوية في تناول السكريات. هذا الانخفاض يمكن أن يحدث نتيجة لتناول وجبات فقيرة بالبروتين أو الألياف، ما يؤدي إلى عدم استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.



2. الضغوط النفسية والعاطفية: يمكن أن تزيد الضغوط النفسية، مثل القلق أو الحزن أو التعب، من الرغبة في تناول السكريات كنوع من "الهروب" من المشاعر السلبية. الجسم يفرز هرمون الكورتيزول في حالات التوتر، مما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة التي تعطي طاقة سريعة، مثل السكريات.



3. قلة النوم: يرتبط نقص النوم بزيادة إفراز هرمون الجريلين، الذي يحفز الشهية، وتقليل إفراز هرمون اللبتين الذي يحد منها، مما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

4. العادة: في بعض الأحيان، تكون الرغبة في تناول السكريات ناتجة عن العادة. عندما يعتاد الشخص على تناول الأطعمة السكرية في أوقات معينة أو كمكافأة بعد نشاط معين، يصبح من الصعب التخلص من هذا النمط السلوكي.

نصائح وطرق للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

تقليل السكريات

1. تناول وجبات متوازنة: من أهم الطرق للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات هو تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية. هذه العناصر تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، مما يقلل من النهم نحو السكريات. يفضل تناول وجبات تحتوي على الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه والبروتينات النباتية أو الحيوانية.

2. شرب الماء بانتظام: في بعض الأحيان، يمكن أن يخطئ الجسم بين الجوع والعطش. لذلك، من المهم شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. شرب كوب من الماء عند الشعور بالرغبة في تناول السكريات قد يساعد في تقليل هذا الشعور.

3. ممارسة النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول السكريات. التمارين تحسن الحالة المزاجية وتقلل من مستويات التوتر، ما يساعد في التحكم في الرغبة الشديدة التي قد تنتج عن التوتر أو القلق.

4. تناول البدائل الصحية: بدلًا من تناول الأطعمة العالية بالسكر، يمكن اللجوء إلى بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو المجففة بكميات معتدلة. الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية وألياف تساعد في تعزيز الشعور بالشبع والرضا.

5. تنظيم النوم: بما أن قلة النوم تزيد من الشهية للسكريات، فإن النوم الكافي والمريح يلعب دورًا أساسيًا في تقليل الرغبة في تناول السكريات. ينصح بالنوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات يوميًا للحفاظ على توازن الهرمونات المسؤولة عن الشهية.

6. التقليل التدريجي للسكريات: لا يُنصح بالتوقف المفاجئ عن تناول السكريات، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة فيها. بدلًا من ذلك، يفضل تقليل الكميات تدريجيًا حتى يعتاد الجسم على التغيير دون الشعور بالحرمان.

7. التعامل مع التوتر بشكل صحي: بما أن التوتر يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الرغبة في تناول السكريات، فمن المهم تعلم طرق صحية للتعامل معه مثل ممارسة التأمل، التنفس العميق، أو التحدث مع صديق أو مستشار نفسي.

8. التحكم في البيئة الغذائية: من الطرق الفعالة لتقليل الرغبة في تناول السكريات هو التحكم في البيئة المحيطة. من الأفضل تجنب شراء الأطعمة الغنية بالسكريات والاحتفاظ بها في المنزل، لأن وجودها قد يزيد من الرغبة في تناولها.