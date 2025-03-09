معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول السكريات والنشويات بشهر رمضان

حذرت الدكتورة إيناس فوزي استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية من الإفراط في تناول السكريات والنشويات خلال شهر رمضان الكريم.

الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام

وأشارت استشاري التغذية في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام والتي تحتوي على سكريات ونشويات.

وأوضحت أن الإفراط في تناول السكريات يسبب زيادة الوزن وارتفاع سكر الدم وكذلك النشويات يجب تناولها باعتدال منها قمح البليلة والبرغل والفريك حتي لا تسبب زيادة الوزن في شهر رمضان.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

ماذا يأكل مريض السمنة في رمضان؟

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

السعرات الحرارية في التمر

وكشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في التمر، مشيرا إلى أن كل ١٠٠ جرام تمر تحتوي على ٣١٥ سعرا حراريا.

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

وأوضح أن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1- تقليل الإحساس بالجوع.

2- عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار.

3- يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4- التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.

فوائد التمر في وجبة الإفطار

ويساعد تناول التمر فى وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر.

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

٢- يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون.

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات.

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥- إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم.

٧- التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية.

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية.



١٠- القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله، كما أنه خالي من الدهون والكوليسترول

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