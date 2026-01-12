الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ ويشدد على رفع حالة الطوارئ

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية تداعيات موجة الطقس السيء والتي اجتاحت المحافظة عصر اليوم من خلال أجهزة النقل المباشر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يتابع ملفي التقنين وتفعيل صندوق الشكاوى بالمراكز التكنولوجية

تطوير شوارع منطقة منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية (صور)

 

متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية 

 

 وذلك عقب التحذيرات الجوية لهيئة الأرصاد الجوية وزيادة سرعة الرياح، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة؛ لمواجهة أي طارئ يستجد، وذلك بحضور العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

سقوط شجرة بطريق الإسماعيلية الزراعي،فيتو
رفع درجة الاستعداد  

 

‏كما كلف محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ونوابهم، ورؤساء القرى، والأجهزة المعنية، بتواجد فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ يواجه المحافظة جراء موجة الطقس السيء، مشددًا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

 

تعرض محافظة الإسماعيلية لرياح شديدة 

 

وكانت محافظة الإسماعيلية قد تعرضت عصر اليوم لزيادة في سرعة الرياح مما أدى إلى سقوط أحد الأشجار الضخمة بنهر طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي بنطاق قرية القصاصين القديمة بمركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور تم رفع الشجرة بالاستعانة بلودر الأهالي وتم فتح الطريق ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو مادية.

سقوط شجرة بطريق الإسماعيلية الزراعي،فيتو
فتح الطريق عقب إزالة الشجرة،فيتو
فتح الطريق عقب إزالة الشجرة،فيتو

وفي السياق ذاته، رصدت أجهزة النقل المباشر للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية سقوط فرع شجرة على سلك أحد أعمدة الإنارة العمومية أمام طابية عرابي بمركز ومدينة التل الكبير، بالإضافة إلى سقوط عدد ٢ عمود إنارة عمومية بطريق المقابر بجوار محطة قطار البعالوة بمركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع وإعادة زرع أعمدة الإنارة التي سقطت وإزالة فرع الشجرة العالق بإحدى أسلاك أعمدة الإنارة.

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الطقس السيء القصاصين القديمة القصاصين اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية محافظ الإسماعيلية

الجريدة الرسمية