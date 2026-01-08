مستشفى كفر شكر يوضح حقيقة فيديو المشاجرة

18 حجم الخط

كشف مستشفى كفر شكر التخصصي في محافظة القليوبية، التابع لأمانة المستشفيات المتخصصة، حقيقة تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، من قسم الاستقبال بالمستشفى يزعم عدم تواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، وكذلك التعدي على أفراد الأمن بالمستشفى.

توضيح من مستشفى كفر شكر

وأوضح مستشفى كفر شكر أنه في إطار العمل علة تقديم الخدمة الطبية التي تليق بالمواطن المصري تم استقبال حالة طوارئ، وبلغ عدد المرافقين للحالة حوالي 8 أشخاص، بالإضافة إلى وجود حالات أخرى بقسم الاستقبال، وعند قيام أفراد الأمن بمحاولة إخراج بعض المرافقين لهذه الحالة واستئذانهم بتواجد اثنين فقط مع الحالة، حدثت حالة من الشد والجذب وتعدي مرافقي الحالة على أفراد الأمن، والظاهر خلال المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشفى أن الأطقم الطبية والتمريض متواجدة على مدار الساعة لتقديم خدمة طبية متميزة، وأنه لا صحة لعدم تواجد الأطقم لتقديم الخدمة، وذلك في إطار السعي من تطوير الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة، وتم على الفور استدعاء مركز شرطة كفر شكر، وتم احتواء الموقف وانتهى بتحرير محضر صلح بين الطرفين.

وناشدت إدارة مستشفى كفر شكر التخصصي، المواطنين بتوخي الحذر وعدم تداول المقاطع التي تحمل جانب مغاير للحقيقة، والتأكد أولا من تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها تسعى جاهدة لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر شكر والمراكز المجاورة.

ويذكر أنه تم تداول فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري داخل المستشفى، ما أدى إلى صراخ وتجمع عدد من المواطنين، وأثار حالة من القلق بين المرضى والمتواجدين.

