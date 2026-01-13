زاهي حواس يكشف عدد بناة الأهرامات وأسباب اعتذار إيلون ماسك له (فيديو)

18 حجم الخط

كرر الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، رده على التصريحات التى زعم فيها إيلون ماسك المليادير الأمريكي بأن بناة الأهرامات كائنات فضائية، قائلا: "ردي على إيلون ماسك كان قويا ولذلك أعتذر لي".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: " هل يتصور أن بناة الأهرامات هم بني آدميين، هل تتخيل أن الـ 3 ملايين نسمة اللى كانوا عايشين فى مصر اشتغلوا على بناء الأهرامات، وكان هذا أهم شيء فى حياتهم، بناء الهرم للملك لكي يكون إلها".



وعن وجود مدينة كاملة أسفل الأهرامات، أوضح الدكتور زاهي حواس أن ما تردد عن ذلك غير صحيح، وأن مروجي هذه الشائعات، كان وراءها اثنين من العلماء الإيطاليين، مقابل نشر أحد أبحاثهم العلمية فى إحدى الصحف، مضيفا: " الذين بنوا الأهرامات هم بني آدميين مثلنا وليسوا عمالقة كما يردد البعض".



وعن تأثير الشهرة على أعماله فى الحفر والتنقيب، أكد الدكتور زاهي حواس، أن ذلك لم يحدث وأن الشهرة لا تشكل شيئا فى حياته، وأنه شخصية متواضعة ورقم هاتفه مع قاطني مصر كلها، وأن الشهرة لم تشغله عن عمله، ولكن الشهرة أبعدته عن ممارسة حياته العادية.



وعن حالته الصحية، أوضح الدكتور زاهي حواس: " أتناول طعاما صحيا وأمارس الرياضة وعندى قناعة ورصى عن نفسي، وعمري ما أخدت شيء من أحد ليس من حقي، ولم أتسبب فى أذى أحد، وحاليا لا أملك السلطة، خاصة وأنني على المعاش، وأعيش مع سلام نفسي، ولا أغضب من أحد يوحه السباب لي".



ووصف يوم تعيينه وزيرا للأثار فى حكومة الدكتور أحمد شفيق، بأنه كان يوم “أسود، فى حياته، وأنه دخل الوزارة غصب عنه، موضحا: ” كنت أكره ارتداء البدلة والكرافته، وعندما خرجت من الوزارة كنت أسعد شخص فى الدنيا"

