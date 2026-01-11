محافظ القليوبية يكلف لجنة فنية بمعاينة مبنى قديم انهار جزئيا في بنها

18 حجم الخط

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية هندسية للانتقال إلى موقع انهيار جزئي من مبنى قديم بشارع بنك مصر بمدينة بنها، صادر له قرار إزالة كونه خطرا داهما من لجنة المنشآت، لمعاينة الموقع ميدانيًا وبيان مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية عاجلة.

محافظ القليوبية يوجّه بتشكيل لجنة فنية هندسية بعد انهيار جزئي من مبنى قديم بمدينة بنها

وكان المبنى خالٍ من السكان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار مادية.



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تأمين محيط العقار بالكامل، وفصل المرافق عن الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين، مع سرعة رفع الأنقاض وإزالة آثار الانهيار، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حيال أي مبانٍ قد تمثل خطورة داهمة، حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة الممتلكات.

أسباب انهيار العقارات

وأرجعت مصادر قضائية أن انهيار العقارات يرجع إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التي حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتي قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التي سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».

