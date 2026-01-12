وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد يلتقي رؤساء اللجان والمراقبين استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا ورؤساء ومراقبى لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025-2026م، بحضور الدكتور ابراهيم قناوى وكيل المديرية وسمير طاهر مدير عام التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة والوكلاء والمعنيين بقطاع تعليم المحافظة.

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم بالمحافظة الجاهزية للامتحانات، والآليات التى اتخذتها المديرية لضمان تأمين وسلامة إجراءات الامتحانات.

وتحدث الدكتور سامى حول مجموعة من النقاط والتوجيهات الهامة أهمها:

▪️حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وأى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش وذلك لأى عضو منتدب داخل اللجنة والطلاب ولا يوجد الهاتف إلا مع رئيس اللجنة فقط ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

▪️تدوير جميع العمال داخل لجان السير طوال فترة الامتحانات دون استثناء.

▪️إلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات.

▪️تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي معوقات يجرى تذليلها على الفور.

▪️مراعاة كافة إجراءات أمن وسلامة الطلاب عند دخول اللجان وعند الخروج وعدم التزاحم.

▪️ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان وكل ما من شأنه مصلحة الطلاب ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل

وعلى صعيدـ متصل أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، تنظيم مراجعات وتدريبات ليلة الامتحان لطلاب صفوف النقل خلال فترة الامتحانات بالتعاون مع الإدارات التعليمية والمعلمين ذوى الخبرة بمدارس المحافظة.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج التدريبي يأتي من منطلق الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية حيث جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب داخل المدارس بهدف تدريب الطلاب على حل مجموعة من نماذج الامتحان وعلى نظام الأسئلة والاجابات النموذجية وتلقى الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فورى.

