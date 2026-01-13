أخبار مصر: الشيوخ يثير ملف "فيتو" عن سفريات الوزراء، هبوط مفاجئ للذهب، تفاصيل أقذر عملية أمريكية في الكاريبي بطيران"مدني"

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بجرأة فيتو في إثارة سفريات وزراء مدبولي ويؤكد: ملف قلب الدنيا (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بجرأة “فيتو” في فتح ملف تكلفة سفريات الوزراء الذي نشرته في العدد الورقي بعنوان "حكومة ابن بطوطة.. سفريات وزراء مدبولي خلال 2025".

مقابر جماعية وحرق جثث واغتصاب، فارون من الفاشر يروون أهوالا ترتكبها مليشيا الدعم السريع

شهادات حية وصادمة نشرها موقع "سودان تربيون" السوداني، أمس الإثنين، عن أهوال وفظائع ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

رعدية ومتوسطة مصحوبة ببرق وهذا موعد وصولها القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية كافة والإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وروما، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر وكأس كاراباو وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا والدوري السعودي للمحترفين.

"غدر" في العرف العسكري، واشنطن استخدمت طائرة "متنكرة" بطلاء مدني لقتل مهربين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين مطلعين أن وزارة الدفاع الأمريكية استخدمت طائرة سرية جرى طلاؤها لتبدو كطائرة مدنية، في أول هجوم تنفذه ضد قارب قالت إدارة الرئيس ترامب إنه كان يهرب المخدرات، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا في سبتمبر الماضي.

اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر يفند الشبهات المثارة حول الإسراء والمعراج

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "معجزة الإسراء والمعراج.. شبهات وردود"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

اغتيال الرئيس التاريخي لنادي أجاكسيو الفرنسي خلال جنازة والدته

اغتيل آلان أورسوني، الرئيس التاريخي لنادي أجاكسيو الفرنسي، على مشاركته في جنازة والدته.

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على الدول المتعاملة مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تمارس التجارة مع إيران، في مواجهة حملة القمع التي تواجهها الاحتجاجات المناهضة للسلطات.

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تأجيل الامتحانات المقررة اليوم الثلاثاء 13 يناير، لمدة ساعة واحدة، لسوء حالة الأحوال الجوية وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، ويشمل القرار جميع المراحل الدراسية والفترتين الصباحية والمسائية، على أن تستأنف الامتحانات في اليوم التالي في المواعيد المقررة سلفًا.

وقت الانتظار بقى أقل، تعديل جدول تشغيل الخط الثالث للمترو

أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تعديل زمن التقاطر لخدمة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الإثنين، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة جرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

معهد التغذية يحذر: لانشون الأسواق ليس لحوما حقيقية ويهدد صحة الأطفال

حذر معهد التغذية من انتشار أنواع من اللانشون في الأسواق لا تحتوي على لحوم حقيقية، رغم شكلها الذي يوحي بذلك، مؤكدًا أن بعضها يصنع من بقايا لحوم، ومواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الحافظة والألوان الصناعية.

مفاجأة مدوية، باريس إف سي يقصي سان جيرمان من كأس فرنسا مبكرا

ودع فريق باريس سان جيرمان منافسات كأس فرنسا من دور الـ 32 في مفاجأة مدوية، بعد خسارته لقاء الديربي أمام نظيره باريس إف سي، بهدف نظيف، مساء أمس الإثنين.

بعد مينيسوتا، ولاية إيلينوي تقاضي إدارة ترامب بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد السكان

رفعت ولاية إيلينوي الأمريكية، الإثنين، دعوى قضائية على إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب "الاستخدام الخطر للقوة" من قبل وزارة الأمن الداخلي.

الذهب يتراجع بعد يوم من اجتيازه مستوى قياسيا عند 4600 دولار

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اجتيازها مستوى قياسيا عند 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميا.

