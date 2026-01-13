مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وروما، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر وكأس كاراباو وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا والدوري السعودي للمحترفين.
كأس مصر
المصرية للاتصالات ضد فاركو 2.30 مساء - أون سبورت 1
كأس كاراباو
نيوكاسل ضد مانشستر سيتي 10 مساء - بي إن سبورت 1
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو لاكورونيا ضد أتلتيكو مدريد 10 مساء - منصة شاهد
سوسيداد ضد أوساسونا 10 مساء - منصة شاهد
كأس إيطاليا
روما ضد تورينو 10 مساء - starz play App
الدوري السعودي
ضمك ضد اتحاد جدة 7.30 مساء - قناة ثمانية
