بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء مباراة مصر، آخر تطورات الحالة الصحية لهاني أبو ريدة

أمم أفريقيا، طمأن حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، الجماهير المصرية على الحالة الصحية للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه في حالة جيدة ومستقرة حاليًا.



وأوضح الشربيني أن المهندس هاني أبو ريدة تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت سريعًا ويتابع الأمور بصورة طبيعية.



وأضاف رئيس بعثة المنتخب أن أبو ريدة حرص على متابعة ما تبقى من المباراة عبر شاشات التلفاز، واطمأن على لاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب نهاية اللقاء.



وأكد الشربيني أن رئيس اتحاد الكرة أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، متمنيًا استكمال المشوار بنجاح وتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المهندس هاني أبو ريدة للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وكان هاني أبوريدة تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار ترك على إثرها الاستاد وتوجه للفندق.

وحسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقيا المنتخبين في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 أهداف فقط.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ضم تشكيل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

ضم تشكيل منتخب كوت ديفوار بقيادة مديره الفني إيمرسي فاي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

نتيجة آخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

