الجمعة 28 فبراير 2025
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زحام على شراء الياميش والكنافة في ميت غمر بالدقهلية (صور)

زحام بشوارع ميت غمر
زحام بشوارع ميت غمر علي شراء ياميش رمضان ولبس العيد، فيتو

رصدت عدسة  فيتو إقبال المواطنين والزحام بشوارع مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية على شراء الياميش والكنافة ومسستلزمات رمضان.

ورصدت عدسة فيتو حركة البيع والشراء في شوارع  ميت غمر  بمحافظة الدقهلية، بالتزامن مع  شهر رمضان المبارك، والذي يزداد فيه إقبال المستهلكين على شراء الياميش والمكسرات، والذي يعد واحدا من الطقوس المهمة لدى كثير من المستهلكين خلال شهر الصيام.

وقال أحد تاجر ياميش رمضان، إن أسعار غالبية أنواع الياميش تباع بأسعار  العام الماضى أو مع زيادة طفيفة.

وأضاف أن أكثر المنتجات غلاءً مقارنةً بالعام الماضى هو قمر الدين، خاصة السورى، وأن "البلح" يبدأ من 15 جنيها ويصل إلى 80 جنيها للكيلو الواحد، وكيلو الزبيب يباع بـ150 جنيها للكيلو الي 280 للكيلو، وجوز الهند ب 250 جنيه والسوداني بيبدا من 90 جنيه والكركدية ب200 جنيه 

 



ولتلبية احتياجات المستهلكين قامت المحال بتقديم كافة أصناف الياميش والسلع الرمضانية بأنواعها للمواطنين مع بداية الشهر الجاري.

 

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