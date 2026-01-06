ننشر أسعار ياميش رمضان 2026 في المحال التجارية

18 حجم الخط

أسعار ياميش رمضان 2026، طرحت عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية، أصناف الياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وفرت عبوات الياميش بأوزان مختلفة.

سعر الياميش في رمضان 2026

وتستعرض «فيتو» أسعار الياميش في رمضان 2026، في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، في السطور الآتية:

أسعار الياميش في رمضان 2026، فيتو

أسعار الفستق في رمضان 2026

بلغ سعر فستق محمص مملح عبوة وزن 200 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر فستق محمص عبوة وزن 150 جراما نحو 140 جنيها.

بلغ سعر فستق محمص مملح عبوة وزن 300 جرام نحو 320 جنيها.

أسعار اللوز في رمضان 2026

بلغ سعر لوز مقشر عبوة وزن 350 جراما نحو 260 جنيها.

بلغ سعر لوز مقشر ني عبوة وزن 200 جرام نحو 152 جنيها.

تراوح سعر لوز ني عبوة وزن 150 جراما من 110 جنيهات إلى 125 جنيها.

أسعار الياميش في رمضان 2026، فيتو

أسعار الزبيب في رمضان 2026

بلغ سعر مكسرات مشكلة عبوة وزن 300 جرام نحو 275 جنيها.

بلغ سعر زبيب ذهبي عبوة وزن 400 جرام نحو 110 جنيهات.

أسعار الكاجو في رمضان 2026

بلغ سعر كاجو محمص عبوة وزن 200 جرام نحو 290 جنيها.

بلغ سعر كاجو محمص مملح عبوة وزن 200 جرام نحو 185 جنيها.

أسعار الياميش في رمضان 2026، فيتو

أسعار البندق في رمضان 2026

بلغ سعر بندق عبوة وزن 200 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بندق حصى عبوة وزن 250 جراما نحو 120 جنيها.

أسعار عين الجمل في رمضان 2026

بلغ سعر عين جمل مقشر عبوة وزن 250 جراما نحو 190 جنيها.

بلغ سعر عين جمل عبوة وزن 200 جرام نحو 165 جنيها.

بلغ سعر عين جمل عبوة وزن 150 جراما نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر عين جمل حصى عبوة وزن 250 جراما نحو 70 جنيها.

أسعار الياميش في رمضان 2026، فيتو

أسعار السوداني في رمضان 2026

بلغ سعر سوداني حلواني ني عبوة وزن 400 جرام نحو 65 جنيها.

بلغ سعر سوداني حلواني ني عبوة وزن 200 جرام نحو 33.5 جنيه.

أسعار القراصية في رمضان 2026

بلغ سعر قراصيا بدون نواة عبوة وزن 200 جرام نحو 89 جنيها.

بلغ سعر قراصيا عبوة وزن 200 جرام نحو 63 جنيها.

أسعار جوز الهند في رمضان 2026

بلغ سعر جوز هند عبوة وزن 250 جراما نحو 71.5 جنيه.

بلغ سعر جوز الهند عبوة وزن 150 جراما نحو 45 جنيها.

