شوارع القاهرة تستعد لاستقبال رمضان.. زينة وفوانيس وأنوار في الشوارع.. تكدس وزحام في الأسواق.. شوادر الياميش وأفران الكنافة وعربات الفول «الأبرز» (صور)

تتميز أجواء رمضان في مصر بطابع خاص يجمع بين الروحانية والاحتفالات الشعبية، حيث تتحول الشوارع إلى لوحات مضيئة بالفوانيس والزينة، وتزدحم الأسواق بالمشترين الذين يتجهزون لاستقبال الشهر الكريم.

زينة وفوانيس وأنوار في شوارع القاهرة

مع اقتراب رمضان، تكتسي الشوارع وأحياء القاهرة بالأضواء المبهجة، حيث يحرص الأهالي على تعليق الزينة الملونة، بينما تتدلى الفوانيس بأحجامها المختلفة في مداخل البيوت والمحال التجارية. ويعد فانوس رمضان من أبرز الرموز التراثية التي تتوارثها الأجيال، حيث يحرص الأطفال على حمله في المساء وهم ينشدون الأهازيج الرمضانية.

كما تنتشر في الشوارع شوادر الياميش وعربات الفول وأفران الكنافة والمصابيح المضيئة والزينة.

وفي جولة سابقة لفيتو رصدنا أسعار الفوانيس كالتالي:

بلغ سعر فانوس رمضان على شكل سيارة طراز قديم بداخله لعبة نحو 320 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان نحاس مضئ نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان مضيء متعدد الخامات نحو 3400 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان كريستال نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان ستانلس نحو 315 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان مضيء مصنوع من الإكليريك نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان على شكل جامع نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان معدن متوسط الحجم نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان معدن صغير الحجم نحو 270 جنيهًا.بلغ سعر فانوس رمضان معدن متوسط الحجم نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان معدن صغير الحجم نحو 270 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خشب بداخله لعبة نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان نحاس مضيء بشكل تراثي نحو 2400 جنيه.

بلغ سعر فانوس رمضان ذهبي نحو 600 جنيه

بلغ سعر فانوس رمضان لون ابيض نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خشب مفرغ بداخله عروسة نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس خشب محفور عليه كلمة رمضان كريم نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر فانوس رمضان خيامية نحو 470 جنيهًا.

الأسواق والموائد الرمضانية

وتشهد الأسواق حركة مكثفة، إذ يقبل الناس على شراء التمور والمكسرات وقمر الدين والياميش، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية مثل الكنافة والقطايف التي تُعد جزءًا أساسيًا من المائدة الرمضانية. كما تزداد موائد الرحمن في مختلف أنحاء البلاد، حيث يتسابق أهل الخير لتقديم وجبات الإفطار للصائمين، في تقليد يعكس روح التكافل الاجتماعي.

في جولة ميدانية لفيتو رصدنا أسعار الياميش في الأسواق على النحو التالي:

سعر البلح الناشف

تراوح سعر بلح ناشف أسواني فاخر من 45 لـ 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البلح الناشف أسواني وسط من 25 لـ 40 جنيهًا.

تراوح سعر البلح الناشف أسواني شعبي من 18 لـ 25 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار لفة قمر الدين في الأسواق، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر قمر الدين سوري توليدو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين اكسترا داليدا وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين البشير وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين البارون وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الحضارة وزن 400 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين أبوحمزة وزن 400 جرام نحو 60 جنيهًا

تراوح سعر التين «باكيت» بين 100 و120 جنيهًا.

تراوح سعر الزبيب المستورد بين 180 و220 جنيهًا.

تراوح سعر الزبيب المصري بين 100 و160 جنيهًا.

تراوح سعر جوز هند بين 220 إلى 240 جنيهًا.

بلغ سعر جوز الهند خشن نحو 320 جنيهًا.

تراوح سعر مشمشية جامبو من 380 إلى 460 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين الرضا وزن 400 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر شرائح جوافة مجففة بدر الدين وزن 400 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين زمردة وزن 400 جرام نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر قمر الدين اكسترا سامو وزن 400 جرام نحو 64 جنيهًا.

بلغ سعر الخروب نحو 200 جنيه.

تراوح سعر قراصية بالبذر من 280 إلى 320 جنيهًا.

بلغ سعر قراصيا مخلية نحو 340 جنيهًا.

تراوح سعر التين بين 380 إلى 540 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر التين «باكيت» بين 100 و120 جنيهًا.

تراوح سعر الزبيب المستورد بين 180 و220 جنيهًا.

تراوح سعر الزبيب المصري بين 100 و160 جنيهًا.

تراوح سعر جوز هند بين 220 إلى 240 جنيهًا.

بلغ سعر جوز الهند خشن نحو 320 جنيهًا.

تراوح سعر مشمشية جامبو من 380 إلى 460 جنيهًا.

بلغ سعر زبيب مصري جولدن وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر تمر هندي وزن 300 جرام من 38 جنيهًا إلى 41 جنيهًا.

بلغ سعر تمر هندي وزن 400 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 105 جنيهات.

تراوح سعر كاجو وزن 150 جرامًا من 105 إلى 115 جنيها.

بلغ سعر بندق حصى وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر لوز حصى وزن 250 جرامًا نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر فستق وزن 150 جرامًا نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 200 جرام نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر لوز مقشر ني وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو محمص وزن 200 جرام نحو 165 جنيهًا.

بلغ سعر قراصية بدون نواة وزن 200 جرام نحو 92 جنيهًا.

بلغ سعر بندق مقشر وزن 150 جرامًا نحو 95 جنيهًا.

وتزدحم المساجد بالمصلين خلال رمضان، حيث يحرص الكثيرون على أداء صلاة التراويح والاستماع إلى الدروس الدينية. كما تشهد بعض المساجد الكبرى، مثل مسجد الحسين والأزهر، إقبالًا كثيفًا من المصلين الذين يبحثون عن أجواء روحانية خاصة.

المسحراتي والتقاليد الرمضانية

لا تزال مهنة المسحراتي قائمة في العديد من الأحياء، حيث يجوب رجل يحمل طبلة الشوارع في الساعات الأخيرة من الليل لينادي على السكان لإيقاظهم للسحور. كما تشهد العائلات المصرية تجمعات دافئة على مائدة الإفطار.

مع حلول رمضان، تتحول مصر إلى ساحة احتفالية كبرى تمتزج فيها العادات والتقاليد بالأجواء الروحانية، في مشهد يعكس طابعًا مميزًا لا يزال حيًا رغم مرور الزمن.

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