خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول بمطار القاهرة

يواصل مطار القاهرة الدولي، توفير التسهيلات كافة للمسافرين، حرصًا على راحة المسافرين من وإلى مطار القاهرة.

خدمة جديدة لتعامل الركاب القادمين من الخارج

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي إن الخدمة الجديدة لتعامل الركاب القادمين من الخارج على متن رحلات شركات الطيران المختلفة الجنسيات بشركات الليموزين والحد من التعامل المباشر بين الراكب وممثلي شركات الليموزين داخل صالات الوصول.

توفير خدمة الليموزين للمسافرين بمطار القاهرة الدولي

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الدولي لتوفير كافة الخدمات للركاب بمطار القاهرة الدولي، حيث تتيح المنظومة للراكب اختيار شركة السياحة التي يتعامل معها ونوع السيارة التي تقله من المطار إلى مقر إقامته من خلال أكشاك حجز إلكترونية داخل صالات الوصول جهاز ومن خلال تطبيق على الموبايل.

توفير 18 جهاز ليموزين بمطار القاهرة

ووفرت شركة ميناء القاهرةالجوى لهذه الخدمة 18 جهازًا موزعين على مباني الركاب الثلاثة بمطار القاهرة وتم تفعيلها وتشغيلها تجريبيا فى الأول من ديسمبر 2024 مع توفير عدد من الأجهزة الاحتياطية لظروف الصيانة والطوارئ.

ونرصد خطوات حجز سيارة قبل الخروج من صالات الوصول في المطار:

في البداية يقوم الراكب بتحديد عدد الركاب.

ثم بعد ذلك يختار نوع السيارة التي يريد أن تنقله.

ثم بعد ذلك يقوم بتحديد موقعه سواء في صالة السفر 1 أو 2 أو3 من خلال الجهاز.

