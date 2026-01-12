آداب عين شمس تقترب من حصد 5 شهادات آيزو جديدة

18 حجم الخط

اختتمت كلية اداب عين شمس زيارة المراجعة الخارجية الشاملة للحصول على خمس شهادات آيزو دولية جديدة، وهي: ISO 44001 للعلاقات التعاونية، ISO 37001 لمكافحة الرشوة، ISO 37301 للامتثال، ISO 56001 لإدارة الابتكار، وISO 30401 لإدارة المعرفة.

شهدت الزيارة حضورًا بارزًا للمهندس حسين فوزي، رئيس المجلس المصري للاعتماد (EGAAC)، مما يعكس الأهمية الوطنية لهذا التحول المؤسسي، كما جرت المراجعة برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وبإشراف وكلاء الكلية: الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ضم فريق المراجعة الخارجية نخبة من الخبراء شملت كلًا من: الدكتور وليد حسن رئيس فريق المراجعة، والدكتور حمادة جلال طه عسكر، والدكتور شريف الشاذلي، والدكتورة فاتن محمود، والدكتورة الشيماء خالد.

بدأت الزيارة بالجلسة الافتتاحية، حيث وجّهت حنان كامل الشكر والتقدير إلى رئيس المجلس المصري للاعتماد على تشريفه بالحضور، وإلى فريق المراجعة الخارجية برئاسة د. وليد حسن على جهودهم وشراكتهم المثمرة مع الكلية، كما أشادت بجميع إدارات الكلية وبفريق الآيزو تحت إشراف د. أحمد شمس الدين.

وتضمنت الزيارة عقد لقاءات موسعة مع مديري الإدارات المعنية، حيث اطمأن فريق المراجعة إلى وضوح سياق الكلية، وتحديد نطاق نظم الإدارة المطبقة، وتكامل السياسات والإجراءات، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، بما يضمن التطبيق الفعلي للمعايير وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية. وخلال الزيارة أشاد فريق المراجعة بالتحول النوعي في إدارة الشؤون القانونية ولجنة النزاهة، حيث تم التأكد من فاعلية آليات مكافحة الرشوة، وحماية المبلّغين، والشفافية في التدوير الوظيفي، وأكدت عميدة الكلية أن الكلية لم تكتفِ بالإجراءات الشكلية؛ بل نجحت في تحويل "النزاهة والامتثال" إلى ثقافة مؤسسية راسخة تحمي حقوق كافة الأطراف.

كما برز الدور المحوري لوحدة الابتكار ودعم المشروعات، حيث اطلع الفريق على سجلات الأصول الفكرية والنماذج الأولية المبتكرة، وأشاد بنظام إدارة المعرفة الذي نجح في توثيق "الذاكرة المؤسسية" للكلية وضمان تدفق الخبرات الأكاديمية والإدارية بين الأجيال، وهو ما يعد طفرة نوعية في كلية الآداب جامعة عين شمس.

وفي الجلسة الختامية، أوصى فريق المراجعة الخارجية بمنح الكلية خمس شهادات آيزو دولية جديدة: ISO 44001 للعلاقات التعاونية، ISO 37001 لمكافحة الرشوة، ISO 37301 للامتثال، ISO 56001 لإدارة الابتكار، وISO 30401 لإدارة المعرفة، لتضاف إلى سجل الكلية الذهبي التي تحمل بالفعل ثلاث شهادات أيزو دولية: ISO 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية، ISO 9001 للجودة، وISO 14001 للإدارة البيئية.

وجهت حنان كامل الشكر لشركة TÜV United وفريق المراجعة على مهنيتهم وتعاونهم، كما عبّرت عن امتنانها العميق لجميع مديري الإدارات والعاملين بالهيكل الإداري للكلية على دعمهم المستمر، مشيدة بدورهم الحيوي في إنجاح كلية الآداب كنموذج فريد لمؤسسة تعليمية تُدار بنظام الإدارة المتكامل. وفي المقابل، أعرب الدكتور وليد حسن عن تقدير فريق المراجعة لحفاوة الاستقبال ومستوى الجاهزية والتنظيم، مؤكدًا أن ما اطلع عليه يعكس التزام الكلية بتطبيق المعايير الدولية وتحقيق التحسين المستمر.

