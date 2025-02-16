الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على خطوط سير الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي

الشاتل باص بمطار
الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي
ads

يقدم مطار القاهرة الدولي العديد من الخدمات المجانية للمسافرين، وابرزها الشاتل باص، حيث توفر شركة ميناء القاهرة الجوى عدد 14 شاتل باص من الاتوبيسات الحديثة والمكيفة تعمل على مدار 24 ساعة لنقل الركاب ومرتادى المطار في سهولة ويسر وأمان بين مبانى ومرافق المطار المختلفة وفى أقل وقت ممكن.
 

خدمات الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي 

يبدأ انطلاق خدمات الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي من موقف النقل العام الموجود بمطار القاهرة ويمر بــ ١٢ محطة خط سير كالتالى أولها موقف النقل العام  والذى تنتقل منه اتوبيسات هيئة النقل العام والسوبر جيت لميادين القاهرة الرئيسية والمحافظات المختلفة وباب 35 بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي والاير مول ومبنى الركاب 1 والمعروف بالمطار القديم والمبنى الادارى والمبنى الخدمى والتأمين الصحى والصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، مبنى الركاب 3 وصول ومبنى الركاب 2 والمعروف بالمطار الجديد، والتأمين الصحى (عودة) والجراج متعدد الطوابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي الشاتل باص شركة ميناء القاهرة هيئة النقل العام قرية بضائع مطار القاهرة الدولي رحلات الحج

مواد متعلقة

وزير الطيران يتفقد الخدمات المقدمة للركاب بمطار الأقصر الدولي

3 رحلات للنادي الأهلي تغادر مطار القاهرة لحضور احتفالية كأس العالم للأندية

مصر للطيران تشارك في فعاليات معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر

مصر للطيران للصيانة تشارك في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط

تخفيضات 50 % علي رحلات مصر للطيران، اعرف السبب

وزير الطيران المدني يلتقي كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية الكبرى

وزير الطيران المدني يعقد اجتماعات مع كبرى الشركات البريطانية لتعزيز التعاون

استقبال خاص لأبطال العالم للإسكواش في مطار القاهرة
ads

الأكثر قراءة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية