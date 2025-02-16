تعرف على خطوط سير الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي

يقدم مطار القاهرة الدولي العديد من الخدمات المجانية للمسافرين، وابرزها الشاتل باص، حيث توفر شركة ميناء القاهرة الجوى عدد 14 شاتل باص من الاتوبيسات الحديثة والمكيفة تعمل على مدار 24 ساعة لنقل الركاب ومرتادى المطار في سهولة ويسر وأمان بين مبانى ومرافق المطار المختلفة وفى أقل وقت ممكن.



خدمات الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي

يبدأ انطلاق خدمات الشاتل باص بمطار القاهرة الدولي من موقف النقل العام الموجود بمطار القاهرة ويمر بــ ١٢ محطة خط سير كالتالى أولها موقف النقل العام والذى تنتقل منه اتوبيسات هيئة النقل العام والسوبر جيت لميادين القاهرة الرئيسية والمحافظات المختلفة وباب 35 بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي والاير مول ومبنى الركاب 1 والمعروف بالمطار القديم والمبنى الادارى والمبنى الخدمى والتأمين الصحى والصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الحج والعمرة لشركة مصر للطيران، مبنى الركاب 3 وصول ومبنى الركاب 2 والمعروف بالمطار الجديد، والتأمين الصحى (عودة) والجراج متعدد الطوابق.

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