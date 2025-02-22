تحرير 652 محضرا جمركيا لبضائع ومواد مخدرة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٦٥٢ محضر ضبط جمركي خلال عام ٢٠٢٤.

إجمالي محاضر الضبط الجمركي

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن مبني الركاب رقم 1 بقيادة احمد علي السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك المبنى نجح في ضبط 135، محضر ضبط جمركي، وتم تحرير 217 محضر ضبط جمركي بمبني الركاب رقم 2 بقيادة احمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك المبني، بينما نجحت سلطات جمارك مبني الركاب رقم 3 في ضبط 289 محضر ضبط جمركي، وحرر رجال جمارك مطار سفنكس بقيادة حسام أبو الفضل رئيس اللجنة الجمركية 11 محضر ضبط.

مشمول محاضر الضبط الجمركي بمطار القاهرة

وكان للمخدرات المتنوعة نصيب الاسد في نوع ومشمول المضبوطات حيث بلغ ٢٧٤ محضر ضبط، يليها الهواتف المحمولة والتي بلغت ١٠٥ محضر ضبط جمركي، ٦٦ محضر ضبط لاشياء امنية، ٦٦ لمستلزمات طبية، ٥٤ لادوية غالية الثمن، ٣٨ لمستحضرات تجميل، ٢١ لمعادن ثمينة، ١٣ محضر ضبط لساعات ١١ محضر ضبط ضد ركاب اخفوا عملة أجنبية ولم يفصحوا عنها، ١٠ محاضر ضبط لأشياء تخص الحياة البرية، ٥ محاضر لساعات غالية الثمن، ومحضر اثار، ٦١ محضر ضبط لبضائع اخرى متنوعة، مع ملاحظة وجود محاضر مشتركة لاكثر من نوع او مشمول.

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