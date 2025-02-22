إحباط 54 محاولة تهريب متنوعة بمطار القاهرة الدولي

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 54 محضر ضبط جمركي شهر ديسمبر 2024.

وحررت الإدارة الأولي بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة بقيادة محمود عبد النبي مدير الإدارة ونائبه علاء شحاتة محاضر الضبط ارقام ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب اقلام حقن "مونجارو " للتخسيس، ادوية باهظة الثمن،٢١ تليفون محمول، ٣٤ تليفون محمول و٢٠ ايربودز علي الترتيب.

جهود جمارك مطار القاهرة الدولي

كما حررت الإدارة الثانية بقيادة محمد حميدة مدير الإدارة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط ارقام ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم حشيش وشرائط مخدرة، وكمية من شرائط عقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات، وتليفونات محمولة علي الترتيب، بينما حررت الإدارة الثالثة بقيادة محمد حفظي مدير الادارة ونائبه وائل امبابي محاضر الضبط ارقام ١٣١، ١٣٣ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ٤٠٠ صاروخ العاب نارية، ٣٣٠ عبوة مستحضرات تجميل. وحرر رجال الإدارة الرابعة محضر ضبط جمركي رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب بحوزته قبضة حديدية ومنظار يركب على سلاح.

ونجحت سلطات مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة في تحرير 18 محضر ضبط جمركي، حررت الإدارة الاولي بقيادة مصطفى الجندي مدير الادارة ونائبه احمد عمر محضر الضبط رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٤ ضد راكب بحوزته كمية من شرائط عقار سولبادين المخدر، وحررت الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الادارة ونائبه جمال السيد محاضر الضبط ارقام ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب كروت فيزا باسماء مختلفة، كميات من الشعر المستعار، و٢٣١٦ عبوة ادوية بحوزة راكب دبلوماسي بعد التنسيق مع الخارجية، و٢٠ هاتف محمول، ٣٧ عبوة مخدرات متنوعة، كمية من مستلزمات الجراحة.



خطوات جمارك مطار القاهرة لضبط عمليات التهريب

بينما حرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة احمد حسن الحكش مدير الإدارة ونائبه هاني ابو طالب محاضر الضبط ارقام ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم مستلزمات كمبيوتر، ساعات روليكس، ٢٨٤٠ عبوة دوائية و٩٢ هاتف محمول بحوزة راكب دبلوماسي بعد التنسيق مع الخارجية ايضا، كمية من المخدرات والأدوية المخدرة.

وأخيرا حررت الادارة الرابعة بقيادة احمد عبد الهادي مدير الادارة ونائبه اكرامي احمد محاضر الضبط ارقام ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٧ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم عشرة تليفونات، ٩٤٠ قرص مخدر، عبوات مخدرة، ٣٣ هاتف محمول، ٢٦ عبوة دوائية مدرجة بجداول المخدرات.

وفي مبني الركاب رقم 3 تم تحرير 26 محضر ضبط جمركي، حررت الإدارة الأولي بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الادارة ونائبه تامر قاسم سبعة محاضر منهم بارقام ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ١٠ ايفون، ١٦ كجم شعر طبيعي، سيف معدني محظور حيازته، ٤٤٨ عبوة مستحضرات تجميل و٢٠٠ شريط دوائي، خنجرين محظور حيازتهما، سيف وبلطه وقبضة حديدية محظور حيازتهم، ١٦١٤ عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها و10 هواتف محمولة.

ضبط محاولات لتهريب الهواتف المحمولة



وحررت الإدارة الثانية بقيادة سيد ممدوح مدير الادارة ونائبه احمد ابو بكر محاضر الضبط ارقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ١٣ ايفون، ٣٥٥ عبوة مستحضرات تجميل، ٣٠ هاتف محمول، ٣٢٩٥ عبوة ووحدة مستلزمات جراحية، ٣٨٤ قرص مخدر، شرائط لادوية مخدرة، ٤٣ كجم من الشعر الطبيعي.

بينما حررت الادارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب مدير الادارة ونائبته اميرة طلبة محاضر الضبط ارقام ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٨ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم ٣٣٠ قرص مخدر، ٨ مطواة و٣ خنجر محظور حيازتهم و١١٨ قرص مخدر، ١٩٠ باروكة شعر مستعار.

وحررت الادارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الادارة ونائبه احمد فؤاد محاضر الضبط ارقام ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ضد ركاب بحوزتهم وحاولوا تهريب ٣٥٠ جهاز وعبوة خاصة بمستلزمات الاسنان، خنجر محظور حيازته، ستون قرص مخدر، ١٥٠ قلم حقن مونجارو، ٤٠٠ قرص مخدر، عملة اثرية، ٨٤ ساعة يد وخمسة تليفون محمول، ٦١ ساعة يد وستة تليفونات محمولة، ٢٨٥ قطعة غيار سيارات.

وفي الصالة الموسمية، فتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٢٤ بواسطة رجال الادارة الأولي بقيادة جهاد الوكيل مدير الادارة وكل من مدحت عبد الصبور وايهاب عميرة نائبا المدير ضد راكب بحوزته مشغولات ذهبية مرصعة بالالماس.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين باسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين. ايضا تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ودعم ومساندة من وزير المالية احمد كجوك.

ويذكر أن الغرامات والتعويضات المحصلة في الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتي ٢٠٢٤ تخطت 710 مليون جنيه، وذلك بخلاف الضرائب والرسوم المستحقة لوزارة المالية وايضا بخلاف الغرامات والتعويضات والرسوم المستحقة للوزارات الاخيرة وابرزها وزارة التجارة.

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