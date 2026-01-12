الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حزنا على رفيق العمر، فاتن تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة (صور)

الزوجين بعد زيارة
الزوجين بعد زيارة البيت الحرام
18 حجم الخط

​في مشهد جنائزي مهيب خيّم عليه الحزن والأسى، شيع العشرات من أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، جثمان السيدة فاتن شلبي، التي فارقت الحياة بعد صراع قصير مع آلام الفراق، حيث لم تمض سوى أربعة أيام فقط على رحيل شريك عمرها، لتلحق به في مشهد جسّد أسمى معاني الوفاء والإخلاص.

 

 تفاصيل الرحيل الحزين

​سيطرت حالة من الذهول والحزن الشديد على أفراد الأسرة والجيران أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وأكد المقربون من الأسرة أن الراحلة دخلت في حالة نفسية صعبة منذ لحظة وفاة زوجها، الراحل علي فضل الله، حيث لم تحتمل فكرة العيش بدونه، وكأن قلبها لم يقو على النبض وحيدًا بعد رحيل رفيق دربها، لتسلم روحها إلى بارئها بعد أيام معدودة من وفاته.

 المحمودية تودع "رمز الوفاء"

​شهدت مراسم الجنازة مشاركة شعبية واسعة من أهالي المدينة، الذين حرصوا على مرافقة الجثمان وتقديم واجب العزاء للأبناء والأسرة المكلومة، وقد تحولت شوارع المدينة إلى سرادق عزاء مفتوح.

نعي واسع على منصات التواصل

​ضجت صفحات التواصل الاجتماعي ببرقيات النعي والدعوات للفقيدة وزوجها، حيث تداول الرواد قصتهما كنموذج لـ "الحب والوفاء حتى الموت" حيث أكد الأهالي أن الزوج الراحل، علي فضل الله، كان يتمتع بسمعة طيبة وخلق رفيع، وكان موته المفاجئ صدمة للجميع، وصف النشطاء رحيل الزوجة "فاتن" بأنه "موت من فرط الحزن"، داعين الله أن يربط على قلوب أبنائهما الذين فقدوا والديهما في غضون أيام قليلة، امتلأت الصفحات بالدعاء بأن يجمعهما الله في جنات النعيم كما جمعهما في الدنيا.

 

