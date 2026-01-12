محافظ البحيرة تقيل مسئول النظافة بمدينة رشيد

18 حجم الخط

قررت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، إقالة مسؤول النظافة بمدينة رشيد لتدني مستوى النظافة وتواجد عدد من تجمعات القمامة بعدة مناطق وشوارع المدينة، حيث كلفت وحدة المخلفات الصلبة برفع تلك التراكمات على الفور، وتم رفع ٤٠ طنا ونقلها لمصنع تدوير القمامة بإدكو.

الرفع الفوري لكافة الإشغالات

من ناحية أخرى وخلال جولتها الميدانية المفاجئة اليوم برشيد، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف ميدانيًا على حالة الشوارع والميادين العامة، شددت المحافظ على ضرورة الرفع الفوري لكافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتشوه المظهر الحضاري للمدينة، حيث تم على الفور رفع الإشغالات بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية والفرعية، ووجهت الطرق بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرد الشيء لأصله بطريق الكورنيش وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على دفع العمل بكافة القطاعات، وأنها لن تسمح بأي تهاون للنهوض بمدينة رشيد التاريخية العريقة، وتبوئها مكانتها التي تستحقها وشعبها العظيم.

تفقد أعمال التطوير الجارية

قامت الدكتورة جاكلين عازر، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق التراثية بمدينة رشيد، وعلى رأسها شارعى دهليز الملك والشيخ قنديل، إلى جانب عدد من المناطق الأثرية ذات القيمة التاريخية المتميزة.تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتطوير وإحياء مدينة رشيد واستعادة مكانتها التاريخية والسياحية.

إحياء القلب التراثي للمدينة

وأكدت محافظ البحيرة خلال جولتها أن مدينة رشيد تُعد درة مدن المحافظة وعاصمتها التاريخية العريقة، مشيرة إلى أن ما تشهده المدينة حاليًا يُجسد رؤية متكاملة تم إعدادها خلال الشهور الماضية، بهدف إحياء القلب التراثي للمدينة وتحويله إلى منطقة نابضة بالسياحة والحياة، مشيرة إلى أن اختيار منطقتي دهليز الملك والشيخ قنديل جاء بناءً على دراسات متخصصة، باعتبارهما الأكثر تعبيرًا عن هوية رشيد وتاريخها، مع التأكيد على مراعاة كافة التواجدات القائمة من أنشطة تجارية ومساكن، والحفاظ على مصالح المواطنين.

