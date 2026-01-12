رياح شديدة محملة بالأتربة ومنخفض جوي يضرب محافظة البحيرة "بث مباشر"

الإثنين 12 يناير 2026
شهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة اليوم الإثنين، موجة من الطقس السيئ، حيث انخفضت درجات الحرارة وشهدت المحافظة نشاطا  لرياح شديدة وسط ترقب سقوط الأمطار الغزيرة على  أنحاء المحافظة.

منخفض جوي بهبوب الرياح الباردة

ورصدت عدسة "فيتو " انتشار السحب المحملة بالأمطار  مع  تعرض المحافظة منخفض جوي بهبوب الرياح الباردة التي ضربت مراكز رشيد وادكو وكفر الدوار وأبوحمص ودمنهور وسط ترقب لهطول أمطار غزيرة، ما يؤدي لتوقف توقف حركة الصيد وخلو الشوارع من المارة، وكثفت إدارة المرور من حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الدولى الساحلى والزراعى والصحراوى.

رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات

من جانبها رفعت محافظة البحيرة  درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، وذلك وفقًا لتقرير وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مع  استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، كذلك المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

 التأكد من استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وكذلك مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظرًا للرياح الشديدة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

واهابت محافظة البحيرة بمواطنيها بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبًا لخطر الصعق، وعدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار.

كما اهابت بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

 

مراكز رشيد الطرق الدولى الساحلى سقوط الامطار الغزيرة منخفض جوي

