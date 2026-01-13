الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

ناقلة نفط، فيتو
ناقلة نفط، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الإثنين، أن إيران أفرجت أفرجت سرًّا عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد "احتجاز" دام عامين فى سواحلها.

 

قصة احتجاز إيران ناقلة نفط يونانية عام 2024

وفي مارس 2024، أعلنت شركة يونانية، أن إيران استولت على ناقلة نفط تابعة لها في يناير من نفس العام، وأن عملية إطلاق سراح طاقم السفينة قد بدأت حينها.

وفي 10 يناير 2024، كانت تعرضت الناقلة "سانت نيكولاس" لهجوم من قبل مسلحين يرتدون "زيًّا عسكريًّا وأقنعة سوداء" على بعد 50 ميلًا قبالة ساحل صحار في عمان بينما كانت الناقلة تحمل النفط من ميناء البصرة العراقي إلى ميناء علي آغا في تركيا لفائدة مصفاة توبراس التركية.

 

وكانت ناقلة النفط "سانت نيكولاس" التي كانت تبحر تحت اسم "سويس راجان"، هي نفس السفينة التي احتجزت الولايات المتحدة حمولتها من النفط الإيراني في أبريل 2023 وأفرغت الشحنة وباعتها في ولاية تكساس هذا الصيف.

 

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد في السابق بالانتقام لهذا الإجراء الأمريكي.

 

احتجاز ناقلة النفط سانت نيكولاس على يد الجيش الإيراني

وعند احتجاز ناقلة النفط "سانت نيكولاس" في يناير 2024، أعلن الجيش الإيراني آنذاك، أن السفينة "تم الاستيلاء عليها وفق قرار صادر من محكمة إيرانية وتأييد منظمة الموانئ والشحن.

أكسيوس: واشنطن تدرس حزمة خيارات تجاه إيران بين الدبلوماسية والعمل العسكري

إسرائيل تحذر واشنطن: إيران تحاول كسب الوقت لتجنب ضربة أمريكية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناقلة نفط ذات ملكية يونانية إيران سانت نيكولاس سويس راجان الجيش الإيرانى السلطات الايرانية

مواد متعلقة

إيران محذرة واشنطن: مستعدون للخيار العسكري

إسرائيل ترفع مستوى التأهب استعدادًا لسيناريوهات التعامل بشأن التطورات في إيران

إيران: قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي

روبيو: قواتنا في الكاريبي استولت على ناقلة نفط تعمل لصالح الحرس الثوري
ads

الأكثر قراءة

كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 على بارنسلي في الشوط الأول

إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

حالة الطقس.. 10 مناطق تحت سيطرة السحب الرعدية

تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

مفاجأة هتقلب الموازين، قائد السنغال السابق يكشف توقعاته لمباراة مصر وأسود التيرانجا

مصرع شخص في حريق شقة سكنية بدار السلام

أمطار رعدية وموجة صقيع تضرب بورسعيد وتحذير عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الخضار في المنام وعلاقته باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية