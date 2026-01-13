إيران تفرج بشكل سري عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد احتجازها عامين

18 حجم الخط

أفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الإثنين، أن إيران أفرجت أفرجت سرًّا عن ناقلة نفط ذات ملكية يونانية بعد "احتجاز" دام عامين فى سواحلها.

قصة احتجاز إيران ناقلة نفط يونانية عام 2024

وفي مارس 2024، أعلنت شركة يونانية، أن إيران استولت على ناقلة نفط تابعة لها في يناير من نفس العام، وأن عملية إطلاق سراح طاقم السفينة قد بدأت حينها.

وفي 10 يناير 2024، كانت تعرضت الناقلة "سانت نيكولاس" لهجوم من قبل مسلحين يرتدون "زيًّا عسكريًّا وأقنعة سوداء" على بعد 50 ميلًا قبالة ساحل صحار في عمان بينما كانت الناقلة تحمل النفط من ميناء البصرة العراقي إلى ميناء علي آغا في تركيا لفائدة مصفاة توبراس التركية.

وكانت ناقلة النفط "سانت نيكولاس" التي كانت تبحر تحت اسم "سويس راجان"، هي نفس السفينة التي احتجزت الولايات المتحدة حمولتها من النفط الإيراني في أبريل 2023 وأفرغت الشحنة وباعتها في ولاية تكساس هذا الصيف.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد في السابق بالانتقام لهذا الإجراء الأمريكي.

احتجاز ناقلة النفط سانت نيكولاس على يد الجيش الإيراني

وعند احتجاز ناقلة النفط "سانت نيكولاس" في يناير 2024، أعلن الجيش الإيراني آنذاك، أن السفينة "تم الاستيلاء عليها وفق قرار صادر من محكمة إيرانية وتأييد منظمة الموانئ والشحن.

