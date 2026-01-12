محافظ البحيرة تتفقد أعمال التطوير الجارية بالمناطق التراثية بمدينة رشيد

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق التراثية بمدينة رشيد، وعلى رأسها شارعا دهليز الملك والشيخ قنديل، إلى جانب عدد من المناطق الأثرية ذات القيمة التاريخية المتميزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتطوير وإحياء مدينة رشيد واستعادة مكانتها التاريخية والسياحية.

إحياء القلب التراثي للمدينة

وأكدت محافظ البحيرة خلال جولتها أن مدينة رشيد تُعد درة مدن المحافظة وعاصمتها التاريخية العريقة، مشيرة إلى أن ما تشهده المدينة حاليًا يُجسد رؤية متكاملة تم إعدادها خلال الشهور الماضية، بهدف إحياء القلب التراثي للمدينة وتحويله إلى منطقة نابضة بالسياحة والحياة، وإلى أن اختيار منطقتي دهليز الملك والشيخ قنديل جاء بناءً على دراسات متخصصة، باعتبارهما الأكثر تعبيرًا عن هوية رشيد وتاريخها، مع التأكيد على مراعاة كافة التواجدات القائمة من أنشطة تجارية ومساكن، والحفاظ على مصالح المواطنين.

الاستفادة من التراث العمراني

وخلال الجولة، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أنه سيتم تحويل عدد من المنازل التراثية إلى بيوت وغرف فندقية، في إطار تطوير منظومة الضيافة السياحية بالمدينة، وبما يتماشى مع طبيعتها التاريخية، لتعظيم الاستفادة من التراث العمراني وجذب أنماط جديدة من السياحة الثقافية.

التنمية السياحية المستدامة

كما أشارت المحافظ إلى أن مشروع الضيافة التراثية سيتم تنفيذه بالشراكة مع أهالي رشيد، من خلال التوعية والتدريب على أسس إدارة وتشغيل هذه الغرف وفق المعايير السياحية المعتمدة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للأسر ويدعم التنمية السياحية المستدامة.

وأكدت أن ما تشهده رشيد يمثل بداية مرحلة جديدة تعيد للمدينة مكانتها المستحقة على خريطة السياحة المصرية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج أعمال التطوير بالصورة اللائقة بتاريخ رشيد وعراقتها.

