ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك"، تعليم الفتيات صناعة الشموع المعطرة بمركز شباب حوش عيسى

18 حجم الخط

نظمت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، ورشة عمل حول صناعة الشموع المعطرة، وذلك بمركز شباب مدينة حوش عيسى، ضمن فعاليات مبادرة "حرفتك مهنتك"، في إطار تنفيذ خطة دعم أندية الفتاة والمرأة للعام المالي 2025 / 2026

تدريب الفتيات عمليًا على خطوات صناعة الشموع المعطرة

وشهدت الورشة مشاركة 30 فتاة، وتولت التدريب إيمان حميد، حيث تم تدريب الفتيات عمليًا على خطوات صناعة الشموع المعطرة واستخدام الخامات والألوان الطبيعية وكيفية التسويق للمنتجات اليدوية، في خطوة تهدف إلى تمكين الفتيات اقتصاديًا وتوفير فرص عمل وإكسابهن مهارات جديدة.

فتح آفاق جديدة للعمل الحر

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبمتابعة وتوجيه من الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة، وإشراف أمل الدفراوي، وكيل المديرية للشباب، وأشرف سعيد، مدير إدارة تنمية الشباب، وأعربت المشاركات عن سعادتهن بالورشة، مؤكدات على أهمية مثل هذه المبادرات في صقل المهارات وفتح آفاق جديدة للعمل الحر ودعم التنمية المستدامة للشباب والفتيات في محافظة البحيرة.

فعاليات برنامج ريادة الأعمال

وفي إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتنمية قدراتهم الريادية، نظم مركز شباب قرية 6 أكتوبر بإدكو الدورة التدريبية عن المهارات الريادية، وذلك ضمن فعاليات برنامج ريادة الأعمال، الذي يشمل عددًا من الندوات والدورات التدريبية المتخصصة قام بالتدريب المدربين ابتسام فوزي وسمر محمود، استهدفت الدورة تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال وأهمية الإبداع والابتكار في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دعم فني وتمويلي وتدريبي للشباب الراغب في بدء مشروعاتهم الخاصة. كما تم استعراض برامج التدريب المختلفة التي يتضمنها المشروع، مثل "دراسة الجدوى"، و"المهارات الريادية"، و"ولد فكرة مشروعك"، و"ابدأ مشروعك"، بهدف تمكين الشباب من معرفة خطوات تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية ناجحة.

يذكر أن برنامج ريادة الأعمال بمركز شباب قرية 6 أكتوبر يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.