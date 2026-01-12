رفع 60 طن مخلفات وصيانة منظومة الإنارة بدمنهور في البحيرة

18 حجم الخط

كلف محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، قسم الكهرباء بالوحدة المحلية برئاسة سيد علواني – رئيس قسم الكهرباء، بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية والتدخلات العاجلة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين مستوى الأمان بالشارع الحيوي، بما يحقق السلامة للمواطنين ويحد من مصادر الخطورة، حيث تم ذلك تحت إشراف أشرف خليل – نائب رئيس المدينة.

تغيير الكشافات المحروقة داخل استراحة مدير الأمن

حيث تم تنفيذ عدد من الأعمال شملت، تغيير الكشافات المحروقة بالمدينة الصناعية، صيانة كشافات الإنارة بمنطقة تقسيم شارع صيدلية البيطار، الانتهاء من تغيير الكشافات المحروقة داخل استراحة مدير الأمن بالبحيرة، تغيير الكشافات المحروقة بشارع مشغل الوكيل.

صيانة كشافات الإنارة داخل مقر الشرطة العسكرية أمام مزلقان جزيرة البط.

الاستجابة الفورية للشكاوى

وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف قطاعات المدينة، مع الاستجابة الفورية للشكاوى، ومتابعة الحالة الفنية للأعمدة والكشافات بشكل دوري، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حملات النظافة ورفع المخلفات

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين، كلف محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملات مكبرة ومستمرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتطهير الشوارع، بعدة مناطق بنطاق المدينة، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة، وتكثيف العمل على مدار الورديات.

تنفيذ حملة مكبرة بأرض الحوفي



حيث قامت هندسة شبرا بحري (2) بالعمل خلال الوردية الثانية على:كبس الصناديق تطهير الشوارع وذلك ضمن خطة تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع الحيوية.كما تم رفع مخلفات: شارع الجيش، مساكن الإمام

، منطقة التأمين، محيط جامع أبو الريش، شركة المياه، زهراء الابعادية ، وذلك ضمن أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات، كما تم تنفيذ حملة مكبرة بأرض الحوفي، وتم تنفيذ أعمال الرفع باستخدام معدات هندسة الطوارئ، بما ساهم في سرعة الانتهاء من الأعمال ورفع المخلفات بالكامل.

رفع نحو 60 طن مخلفات

وأسفرت هذه الحملات عن رفع نحو 60 طن مخلفات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس المدينة، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وعدم السماح بعودة أي مظاهر سلبية، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

