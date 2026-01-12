الكشف الطبي علي 1394 حالة في قافلة طبية مجانية بالفيوم

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحامعة، نظم اليوم الاثنين، قافلةً طبيةً توعويةً شاملة بالوحدة الصحية بقرية العامرية بمركز الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكليتَي الطب وطب الأسنان، ومديرية الصحة بالفيوم

خدمات القافلة الطبية

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم فؤاد العيسوي: إن القافلة تُمثِّل حلقةً في سلسلةٍ متواصلةٍ من القوافل التي تُطلقها الجامعة لخدمة أبناء محافظة الفيوم، ولا سيما في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجامعة لن تدَّخر جهدًا في توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية لخدمة المجتمع المحلي، وقدمت خدماتها لأهالي قرية العامرية والقري المجاوره لها في تخصصات، الباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان، وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على ١٣٩٤ حالة، منها ٣١٠ حالات باطنة، ٣٥٢ حالة أطفال، ٢٦٧ حالة أنف وأذن، ١٨٩ حالة روماتيزم، ٢٠٩ حالات جلدية، و٦٧ حالة أسنان، مع صرف العلاج اللازم لجميع الحالات.

ونظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة رصد المشكلات المجتمعية التابعتين للجامعة، حواراتٍ مباشرة مع الأهالي للوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهونها، وقدَّمت التوعية في مجال الحماية المجتمعية، مع التركيز على أضرار ختان الإناث، وظاهرة الزواج المبكر، وتعريف السيدات بحقوقهن، وسبل مواجهة العنف اللفظي والجسدي وآثاره، وطرق الحماية، والجهات المعنية التي تُقدِّم الدعم اللازم في حال التعرُّض لأيِّ شكلٍ من أشكال العنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.