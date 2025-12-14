النيابة الإدارية تعقد ندوة لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة

18 حجم الخط

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعالية ضمن حملة الـ "16" يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، بمشاركة مجموعة من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية والمنظمات المحلية والإقليمية المعنية.

هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز حقوق المرأة

وأكد المستشار محمد سمير، مدير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف الموجهة إليها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العنف الوظيفي. وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة بمقر مجمع النيابات الإدارية في القاهرة الجديدة، حيث تم تناول الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة في العمل وكيفية مواجهة التحديات التي تواجهها.

وتجسد هذه الفعالية التزام النيابة الإدارية بالعمل على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.