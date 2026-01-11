الأحد 11 يناير 2026
محافظ الفيوم يستقبل وفد جامعة الأزهر لوضع حجر الأساس لفرع جديد

التقي الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، بالدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والوفد المرافق له، لوضع حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

كليتين جديدتين

وقال محافظ الفيوم، إن توسعات جامعة الازهر بالفيوم تشمل كليتين جديدتين للطب البيطري والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وتبدأ الأعمال الإنشائية بالكليتين الجديدتين فور وضع حجر الأساس، لتضافا إلى كلية البنات بمحافظة الفيوم التي تضم 4 شعب أهى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين.

تسهيلات علي طلاب الفيوم

واضاف محافظ الفيوم،  أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يمثل نقطة مضيئة فى قطاع التعليم بالفيوم، ويساعد في التخفيف عن طلاب الفيوم من مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى، والمحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر، حتى تستكمل الكليات إنشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، مؤكدًا والتوسع في إنشاء الكليات والأقسام الجديدة التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم التطبيقية لأنها أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي نشهده حاليًا.

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

صعود فريق جامعة الأزهر لدور الـ 32 في مسابقة التحكيم التجاري الدولية للعام الثالث

من جانبه قال رئيس جامعة الأزهر: إن الجامعة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي وتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل، من خلال ربط التعليم بمجالات التنمية الشاملة، مشيرا إلى انطلاق الدراسة مطلع العام الدراسي الحالي بكليتي الطب البيطري بمحافظتي البحيرة وأسيوط، وكليتي الذكاء الاصطناعي بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، كما بدأت الجامعة هذا العام 30 برنامجًا دراسيًا متخصصًا، في ضوء الإقبال الكبير من أبنائنا الطلاب والطالبات على الدراسة بكليات جامعة الأزهر الشريف.

