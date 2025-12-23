جامعة الفيوم توافق على تسجيل 92 رسالة ماجستير ودكتوراه

18 حجم الخط

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، وافق على تسجيل عدد من الدرجات العلمية.

وأشارت إلى أن الدرجات العلمية التي وافق عليها المجلس بلغ 63 درجة ماجستير، و29 درجة دكتوراه، بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على لائحة المجلة العلمية بكلية الآداب.

اجتماع تحضيري للاحتفال بعيد العلم

كما عقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الاجتماع التحضيري لاحتفالية عيد العلم النسخة 18 لعام 2025، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد رشاد، أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة المنظمة، يوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات.

استعدادات جامعة الفيوم للاحتفال بعيد العلم ال18

وقد وافقت اللجنة علي إقامة الاحتفالية خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم التقديرية وجوائز التفوق في القطاعات المختلفة، وجائزة على العشيري، وجائزة التفوق في الترجمة.

ووافقت اللجنة علي تكريم المتميزين في مجال الترجمة، والقيادات الأكاديمية والإدارية السابقة، وأوائل الخريجين، والطلاب المتميزين في الأنشطة القيمة.

