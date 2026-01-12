الإثنين 12 يناير 2026
تفاصيل مصرع طفلة في بئر أسانسير عقار بالبساتين

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع طفلة داخل بئر أسانسير بـ منطقة البساتين جنوب محافظة القاهرة.

وبحسب التحريات، فإن الطفلة كانت تلهو داخل العقار ثم غافلت أسرتها، وسقطت داخل البئر، وأن أسرتها تفاجاة بغيابها وبالبحث عنها عثروا عليها داخل البئر جثة هامدة.


وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


مصرع طفلة داخل بئر أسانسير بالبساتين

 

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد بسقوط طفلة داخل بئر أسانسير أحد العقارات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الطفلة نجلة حارس العقار، وأنها سقطت داخل بئر المصعد، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

