نجاة أسرتين من انهيار جزئي لمنزل طيني بالإسماعيلية

أنقذت العناية الإلهية أسرتين من حادث انهيار جزئي لمنزل طيني قديم، وقع في منطقة منشية الشهداء التابعة لحي ثان في محافظة الإسماعيلية، كان قد صدر له قرار إزالة.

بلاغ بانهيار جزئي لمنزل قديم

وكانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية والشبكة الوطنية للطوارئ إخطارا يفيد بوقوع انهيار جزئي لمنزل قديم مبني من الطين، بجوار مسجد الشيخ حسن بشارع أحمد خالد المتفرع من شارع شل بمنطقة منشية الشهداء.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعد سيارات وفرق الإنقاذ لمكان البلاغ والبحث عن مصابين وضحايا في حال وجودهم.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات حيث قامت فرق الإنقاذ بتمشيط مكان الحادث وأفادت بعدم وجود مصابين.





تحرك فوري لمكان الحادث



ومن جانبها أوضحت الوحدة المحلية لحي ثان بمدينة الإسماعيلية، أن الإنهيار وقع لجزء من منزل عشوائى مبنى بالطين بجوار مسجد الشيخ حسن بشارع أحمد خالد المتفرع من شارع شل، حيث أن المنزل مكون من دور أرضى وأول علوى وكانت أسرتان تقيمان فيه ولم يسفر الحادث عن وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.



