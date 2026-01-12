الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاة أسرتين من انهيار جزئي لمنزل طيني بالإسماعيلية

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل طيني بالإسماعيلية
أنقذت العناية الإلهية أسرتين من حادث انهيار جزئي لمنزل طيني  قديم، وقع في  منطقة منشية الشهداء التابعة لحي ثان في محافظة الإسماعيلية، كان قد صدر له قرار إزالة.  

أحياء ومدن الإسماعيلية تستقبل القافلة الدعوية للأزهر الشريف

انطلاق فعاليات الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

بلاغ بانهيار جزئي لمنزل قديم 

 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية والشبكة الوطنية للطوارئ إخطارا يفيد بوقوع انهيار جزئي لمنزل قديم مبني من الطين، بجوار مسجد الشيخ حسن بشارع أحمد خالد المتفرع من شارع شل بمنطقة منشية الشهداء.  

جانب من مكان الحادث،فيتو
جانب من مكان الحادث،فيتو
جانب من مكان الحادث،فيتو
جانب من مكان الحادث،فيتو

انتقال  الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعد سيارات وفرق الإنقاذ لمكان البلاغ والبحث عن مصابين وضحايا في حال وجودهم. 

 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان البلاغ. 

جانب من مكان الحادث،فيتو
جانب من مكان الحادث،فيتو

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات حيث قامت فرق الإنقاذ بتمشيط مكان الحادث وأفادت بعدم وجود مصابين.  

 

 تحرك فوري لمكان الحادث 
 

ومن جانبها أوضحت الوحدة المحلية لحي ثان بمدينة الإسماعيلية، أن الإنهيار وقع لجزء من منزل عشوائى مبنى بالطين بجوار مسجد الشيخ حسن بشارع أحمد خالد المتفرع من شارع شل، حيث أن المنزل مكون من دور أرضى وأول علوى وكانت أسرتان تقيمان فيه ولم يسفر الحادث عن وجود أى إصابات أو خسائر فى  الأرواح.
 

 

الاسماعيلية انهيار جزئي لمنزل بالإسماعيلية منطقة منشية الشهداء نجاة أسرتين بالاسماعيلية الحماية المدنية

