مصرع شخص دهسه القطار في الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه جراء دهسه، أسفل عجلات القطار بمنطقة مزلقان عبد الحكيم عامر في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع شخص دهسه القطار

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع شخص دهسه القطار بمزلقان عبد الحكيم عامر بمنطقة منشية الشهداء دائرة أول الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان ضحية الحادث إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة، وجار التعرف على هوية المتوفى.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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