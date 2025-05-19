الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص دهسه القطار في الإسماعيلية

مصرع شخص دهسه القطار
مصرع شخص دهسه القطار بالإسماعيلية، فيتو

 لقى شخص مصرعه جراء دهسه، أسفل عجلات القطار بمنطقة مزلقان عبد الحكيم عامر في محافظة الإسماعيلية.   

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس القنطرة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة (صور)

إخطار بمصرع شخص دهسه القطار 

 وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع شخص دهسه القطار بمزلقان عبد الحكيم عامر بمنطقة منشية الشهداء دائرة أول الإسماعيلية.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارات الإسعاف 

 ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان ضحية الحادث إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة، وجار التعرف على هوية المتوفى. 
 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

 ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.   

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مصرع شخص دهسته القطار بالإسماعيلية فرع هيئة الإسعاف

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس القنطرة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة (صور)

"دمتم سند" مبادرة لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية (صور)

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

المزيد
الجريدة الرسمية